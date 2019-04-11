Прокуратура выявила нарушения по содержанию животных и хранению кормов в АПК Гродненской области

11 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В предприятиях аграрного комплекса Гродненской области выявлены нарушения законодательства о сохранности сельскохозяйственных животных, обеспечении санитарного состояния и технической укрепленности животноводческих объектов и хранении кормов. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Проверка установила, что не везде в регионе должным образом налажена работа по увеличению продуктивности животноводческой отрасли и сохранности поголовья скота, заготовке и хранению кормов, содержанию животноводческих зданий и сооружений. За два месяца 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось число павших животных крупного рогатого скота (с 2134 до 2189).

Во многих районах животноводческие объекты находились в неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии: стойла и выгульные площадки для КРС не были очищены и устланы подстилочным материалом. Вскрыты неединичные случаи нарушений ветеринарного законодательства в части содержания молодняка. В некоторых объектах были неисправны пастеризаторы молока, на фермах отсутствовала кормовая патока.

При строительстве объектов предприятия АПК не учитывали необходимость качественного хранения кормов, не приняли мер к сохранности подстилочного материала, что привело к их порче и хищениям, в том числе с полей. Грубейшие нарушения зафиксированы в сельхозорганизациях Вороновского района. Например, большинство рулонов дорогостоящих кормов, которые находились на полях, имели гнилостные изменения.

"Обнаруженные нарушения законодательства о сохранности поголовья скота стали возможны из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами предприятий АПК своих служебных обязанностей, низкой трудовой и исполнительской дисциплины, отсутствия взыскательного ведомственного контроля", - отметили в прокуратуре Гродненской области.

По результатам проверки прокурор Гродненской области внес председателю Гродненского облисполкома представление, в котором потребовал устранить недостатки и упущения в части сохранности сельскохозяйственных животных, а также причины и условия, которые им способствовали.-0-