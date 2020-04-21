Прокуратура выявила нарушения при распределении выпускников колледжа в Жиличах

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Кировского района выявила нарушения при распределении выпускников Жиличского государственного сельскохозяйственного колледжа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.

Комиссия учреждения образования должна оценивать, соответствует ли предоставляемое место работы полученной выпускником специальности и присвоенной квалификации. Вместе с тем в ходе проверки в колледже в этом плане были выявлены нарушения.

Например, на основании гарантийного письма одного из выпускников Кировского профессионального лицея, который является филиалом колледжа, распределили в строительную организацию подсобным рабочим 2 разряда, а его одногруппника - в отдел спорта и туризма Кировского райисполкома рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Это явно не соответствовало их специальностям и квалификациям. После окончания учебы выпускникам присваиваются квалификации "слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования", "тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории А, В, С", "оператор животноводческих комплексов", "водитель автомобиля категории С".

В учреждении образования не смогли сообщить прокурорским работникам актуальные сведения об основаниях прекращения трудовых отношений выпускников с нанимателями, их призыве на воинскую службу, смене места работы.

Были случаи, когда выпускники вовсе не прибывали к нанимателям. Причем причины этого в колледже не выясняли и меры к возмещению средств, затраченных государством на их обучение, не принимали.

По результатам проверки в учреждение образования внесено представление. Акт надзора рассмотрен. За упущения в организации и координации работы по этому направлению, ненадлежащее выполнение своих обязанностей два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.-0-