Прокуратура выявила нарушения при выделении мест продажи алкоголя в витебском парке

25 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области установила нарушение законодательства во время принятия решения Витебским горисполкомом о выделении двух мест для продажи алкоголя в парке на набережной реки Витьба. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, прокурор области Вадим Сущинский.

Прокуратура недавно закончила проверку по факту организации продажи алкоголя в парке на набережной Витьбы. "Мы установили нарушение законодательства горисполкомом при принятии решения о выделении двух мест для продажи алкоголя в парке. Соответствующее представление было направлено председателю горисполкома. Там поставлены четкие требования - решение должно быть отменено, а два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В случае необходимости горисполком обязан провести соответствующий конкурс по выбору организаций для реализации алкоголя в парке. Продавать его или нет, принимает решение исполнительная власть", - отметил Вадим Сущинский.

Сейчас надзорное ведомство ждет ответ горисполкома и, исходя из него, будет реагировать на ситуацию. "Мы свою позицию (о недопустимости продажи алкоголя в подобных местах массового отдыха. - Прим. БЕЛТА) будем отстаивать и добиваться выполнения наших требований", - добавил прокурор области.

Сейчас в парке работают два уличных кафе. Одно принадлежит футбольному клубу "Витебск", второе - организации, основным видом деятельности которой является изготовление кислородных коктейлей для детей.

По данным прокуратуры региона, за шесть месяцев 2019 года в области в состоянии алкогольного опьянения совершено 1018 преступлений. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 38,5%.

В последние годы в парке на набережной Витьба продавали только пиво. Нынешним летом городские власти разрешили реализовывать и крепкий алкоголь, что вызвало неодобрение со стороны витебчан, которые здесь отдыхают и занимаются спортом. Жители города создали петицию с требованием запретить продажу спиртного в зоне отдыха, ее подписали более 400 человек. В начале июля в администрации Октябрьского района прошло обсуждение этого вопроса с участием горожан и властей. Недавно горисполком ответил на коллективное обращение граждан, отметив, что продажа алкоголя в парке не нарушает закон.-0-