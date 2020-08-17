Прокуратура выявила нарушения трудового законодательства на предприятии в Шкловском районе

17 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Шкловского района требует от руководства ОАО "Шкловский агросервис" устранить нарушения трудового законодательства. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"Во время проверки были обнаружены нарушения инструкции о порядке ведения трудовых книжек, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты, требований Трудового кодекса и нормативных правовых актов. На предприятии не всегда своевременно вносили сведения в книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним о принятых на работу и уволенных сотрудниках", - отметили в прокуратуре.

По вине должностных лиц кадровой службы главный инженер при приеме на работу не был ознакомлен со своими должностными обязанностями. В ряде случаев при привлечении работников ОАО к дисциплинарной ответственности наниматель не требовал их письменные объяснения. Это противоречило нормам ч.1 и ч.2 ст.199 Трудового кодекса. В нарушение требований ч.6 ст.199 ТК отдельным работникам не объявляли под подпись приказы о дисциплинарном взыскании. Прокуроры выявили нарушения трудового законодательства и при формировании графиков отпусков, факты несвоевременной выплаты среднего заработка за время трудового отпуска, иных средств, причитавшихся работнику при увольнении. Были установлены случаи направления работников в служебную командировку без выплаты аванса до их отъезда.

На момент проверки на предприятии работали 77 человек, однако графики трудовых отпусков на текущий год были разработаны лишь для шести сотрудников сторожевой охраны и 26 сотрудников аппарата управления. Несвоевременная выплата среднего заработка за время трудового отпуска зафиксирована в отношении 46 сотрудников. Задержка причитавшихся выплат работникам при увольнении носила системный характер.

По результатам проверки прокуратура Шкловского района внесла представление в адрес руководства ОАО "Шкловский агросервис", в котором потребовала устранить выявленные нарушения трудового законодательства.-0-