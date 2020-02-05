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05 февраля 2020, 17:38

Прокуратура выявила нарушения в охране историко-культурных ценностей в Мстиславском районе

Фото Генеральной прокуратуры Беларуси
Фото Генеральной прокуратуры Беларуси

5 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области потребовала устранить нарушения в сфере охраны историко-культурного наследия в Мстиславском районе. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации ведомства.

Мстиславский район - один из наиболее насыщенных историко-культурными ценностями регионов Могилевской области. Как показала проверка, проекты зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей отсутствовали по 61 объекту, или в 77% от общего количества. Разработан только объединенный проект по историческому центру Мстиславля, в который включены 18 объектов. Установлено, что в градостроительной и землеустроительной документации учтены не все памятники археологии Мстиславского района - указана только Замковая гора. А поскольку на памятники археологии не разрабатывались проекты зон охраны, в земельно-информационной системе не содержались сведения об ограничениях по хозяйственной и иной деятельности.

Памятники археологии были отмечены в планах землепользования, представленных прокуратуре в отделе землеустройства райисполкома, но отсутствовали в соответствующих планах предприятий агропромышленного комплекса. Земельные участки, на которых расположены данные объекты, не переведены в категорию земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения. Их юридическое отнесение к пахотным или луговым землям, не закрепленное к тому же в градостроительной и землеустроительной документации, могло привести к уничтожению объектов историко-культурных ценностей в результате сельскохозяйственной деятельности.

Как выяснилось, владельцы земельных участков, на территории которых расположены памятники археологии, не выполнили обязанность по установке охранных досок. Такая доска установлена только на Замковой горе.

Памятник архитектуры "Паровая мельница" был приобретен в 2007 году ИЧПУП "Рос-Модерн" по договору купли-продаж. Однако не использовался в предпринимательской деятельности, как это определялось в договоре, а находился в технически неисправном и антисанитарном состоянии. Мстиславский райисполком не принял мер к изъятию данного памятника архитектуры и привлечению виновного к ответственности.

Отдельные недвижимые историко-культурные ценности пришли в аварийное состояние и требуют определения возможных перспектив их использования, среди которых бывший коллегиум иезуитов - костел, монастырский корпус с сюжетной росписью интерьеров келий и трапезной, Успенский собор (д.Пустынки). В последние годы резко ухудшилось техническое состояние здания бывшего коллегиума: обрушились участок стены и колонны, другие конструктивные элементы. Это строение не использовалось с 70-х годов XX века, однако пристальное внимание на его техническое состояние местные власти обратили только после обрушения конструкций в декабре 2017 года. Проведение противоаварийных и ремонтно-восстановительных работ требуется Успенскому собору, на парапетах которого проросли деревья около 1 м высотой.

Результаты проверки позволили прокуратуре сделать вывод о недостаточном влиянии местных исполнительных и распорядительных органов на процесс сохранения историко-культурного наследия Мстиславского района. Как итог - прокуратура Могилевской области внесла представление председателю Мстиславского райисполкома, инициировала привлечение виновных к административной ответственности.

Выработаны мероприятия по устранению нарушений, начат административный процесс в отношении 15 должностных лиц, к дисциплинарной ответственности привлечены заместитель председателя Мстиславского райисполкома и начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи.

Работа по надзору в сфере охраны историко-культурного наследия будет продолжена. -0-

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Могилевская область прокуратура
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