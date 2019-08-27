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27 августа 2019, 16:01

Прокуратура выявила нарушения в организации летнего оздоровления детей в Зельвенском районе

Фото из архива
Фото из архива

27 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области проверила исполнение законодательства об организации оздоровления детей в Зельвенском районе: вскрыты многочисленные недостатки и упущения. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры области.

Как показали результаты проверки, ответственные должностные лица Зельвенского райисполкома не контролировали работу подведомственных учреждений, своевременно не пресекали нарушения законодательств, которые могли повлечь негативные последствия.

"Согласно решению Зельвенского райисполкома в течение июня-августа в районе должны работать палаточные туристические передвижные лагеря с круглосуточным пребыванием для оздоровления 120 детей. Однако лагеря не функционировали. Документы об их открытии вовсе отсутствовали. Школьников туда зачисляли формально", - рассказали в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Из республиканского бюджета на удешевление стоимости путевок получено около Br9 тыс., часть суммы из-за несоблюдения законодательства при открытии и функционировании лагерей израсходована необоснованно. Отдел образования райисполкома не утверждал сметы оздоровительных лагерей.

"Согласно представленным документам, деньги на питание выдавались числившимся в ведомостях детям. На самом же деле наличные средства, которые получили руководители лагерей в отделе образования, использовали для приобретения продуктов питания, оплаты проезда, экскурсий и хозяйственных нужд", - рассказали в прокуратуре.

Работники прокуратуры установили, что в некоторых случаях детей доставляли к месту отдыха на различных видах транспорта и с привлечением частных лиц, при этом ответственные сотрудники органов и учреждений образования игнорировали требования безопасности. Дети порой ехали в ночных поездах.

Кроме того, должный контроль отсутствовал и со стороны органов государственного санитарного надзора. При организации питания детей не были соблюдены санитарные нормы и правила, в том числе при закупке продуктов и приготовлении пищи. Обнаружены нарушения режима питания.

Как выяснили прокуроры, созданная в отделе образования рабочая группа для мониторинга функционирования лагерей бездействовала.

По результатам проверки внесены представления заместителю председателя Гродненского облисполкома, а также начальнику Гродненского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. В частности, прокуратура Гродненской области потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, которые ненадлежащим исполнением своих обязанностей нарушили законодательство, права детей и государственные интересы. Прокуроры потребовали возместить государственные средства, направленные на удешевление стоимости путевок в оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием по тем направлениям, которые фактически не функционировали.

Акты прокурорского надзора были рассмотрены в режиме видео-конференц-связи на заседании областного межведомственного совета по вопросам оздоровления и санаторно-курортного лечения населения. Их исполнение взято на контроль.-0-

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Гродненская область проверки прокуратура
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