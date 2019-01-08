Прокуратура выявила нарушения в содержании историко-культурных ценностей Чечерского района

8 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники прокуратуры Гомельской области и главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома выявили нарушения законодательства об их охране и надлежащем содержании историко-культурных ценностей в Чечерске и Чечерском районе. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По результатам проверки выяснилось, что отдельные памятники архитектуры требуют повышенного внимания для их сохранения. К примеру, здание дворца Чернышевых-Кругликовых, входящее в комплексную историко-культурную ценность "Бывший дворец графов Чернышевых-Кругликовых", находится в аварийном состоянии и продолжает разрушаться. "Объект сохранил отличительные особенности архитектурного стиля начала XIX века. Его восстановление и использование будут способствовать популяризации историко-культурных ценностей региона", - пояснила старший помощник прокурора Гомельской области Ирина Хиженок.

Сотрудники прокуратуры также обратили внимание, что в Едином госрегистре недвижимого имущества не были зарегистрированы ограничения прав на здание со статусом историко-культурной ценности по улице Советской, 19. Они своевременно выявили нарушение и воспрепятствовали незаконному отчуждению квартиры в этом доме.

В 2015 и 2016 годах 15 субъектов хозяйствования арендовали помещения в зданиях по адресам Советская, 13 и Интернациональная, 58 в Чечерске. При этом организации-арендаторы два года не производили отчисления от полученной прибыли в специальный фонд по поддержке культуры и искусства.

По результатам проверки прокуратура Гомельской области внесла председателю Чечерского райисполкома представление с требованием устранить выявленные нарушения.

Вместе с тем сотрудники прокуратуры отметили, что в Чечерске объекты архитектуры, значимые для юго-восточного региона страны, достаточно хорошо сохранились. Так, приход Преображения Господнего Гомельской епархии Белорусской православной церкви внес весомый вклад в обеспечение сохранности памятника культового зодчества, историко-культурной ценности 1-й категории - Преображенской церкви 1873 года. Удалось организовать подготовительные работы по замене купола церкви в соответствии с требованиями законодательства.-0-