Прокуратура выявила недостатки в организации питания в школах Бобруйска

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бобруйска совместно с зональным центром гигиены и эпидемиологии выявила упущения и недостатки в организации питания учащихся в учреждениях образования города, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.

Поставщики услуг приобретали продукты без предварительного изучения цен на закупаемые товары, что позволило бы снизить затраты и сэкономить бюджетные средства. Сведения в журнал мониторинга отпускных цен вносились не ежедневно, из-за чего не была известна актуальная стоимость товара в день его закупки, не всегда изучались цены других производителей.

Нарушения были и со стороны ответственных сотрудников учреждений общего среднего образования. "И это несмотря на то, что в Бобруйском горисполкоме выстроили систему контроля за качеством предоставляемых детям услуг", - подчеркнули в прокуратуре. В частности, на момент проверок в отдельных школьных столовых и буфетах помещения были в неудовлетворительном санитарном состоянии, там не поддерживали в чистоте холодильное оборудование, совместно хранился кухонный и уборочный инвентарь.

Установлены случаи несоблюдения технологии приготовления блюд и хранения пищевой продукции, складирования товаров без наличия транспортных накладных, невыполнения норм питания. Отсутствовали баки для пищевых отходов. При проверке выяснилось, что оператор посудомоечной машины столовой похитила готовую продукцию и хранила ее в подсобном помещении в полиэтиленовом пакете. Кухонная рабочая получила штраф в 2 БВ (сейчас 1 БВ - Br27).

По результатам проверки прокурор города внес председателю Бобруйского горисполкома представление. В результате приняты необходимые организационные меры. К дисциплинарной ответственности привлечены 16 человек за неисполнение должностных обязанностей.-0-