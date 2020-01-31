Прокуратура выявила падеж скота и приписки в хозяйствах Витебской области

31 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области выявила в хозяйствах АПК фальсификации данных в отчетах с целью скрыть падеж скота, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры региона.

Проверки показали, что в области не выполняются поручения по наращиванию производства сельхозпродукции, повышению эффективности труда и техническому переоснащению. Витебская область имеет самый низкий в стране уровень модернизации сельхозпредприятий.

На 1 января 2020 года численность крупного рогатого скота в хозяйствах составила 521,3 тыс., коров молочного стада - 181,7 тыс. В прошлом году погибло 11,4 тыс. животных. Поголовье молочного стада сократилось в Бешенковичском, Браславском, Глубокском, Городокском, Докшицком, Сенненском, Толочинском, Чашникском и Шумилинском районах.

"В связи с острым недостатком собственных оборотных средств хозяйства реализуют скот для обеспечения производственных процессов, выплаты заработной платы. Личная недисциплинированность должностных лиц и работников, низкий контроль за рабочими процессами со стороны специалистов управлений сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов создают условия для правонарушений, - отметили в прокуратуре. - До сих пор в хозяйствах не решен вопрос должного взвешивания скота, продажа которого осуществляется бесконтрольно. Улучшение породных и продуктивных качеств животных проводится ненадлежащим образом".

Для устранения проблем с поголовьем прокуроры внесли 62 представления, к дисциплинарной ответственности привлечены 486 человек.

В 2019 году в области возбуждено 13 уголовных дел за внесение ложных сведений в документы о реализации и падеже скота. Так, в Толочинском районе в одном из хозяйств пытались скрыть факты гибели животных и продажи их неустановленным лицам.-0-