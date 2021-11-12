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12 ноября 2021, 14:19

Прокуратура выявила упущения в некоторых хозяйствах Минской области при подготовке к зиме

Фото из архива
Фото из архива

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области выявила упущения при подготовке некоторых животноводческих объектов к функционированию в зимне-стойловый период, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

По поручению главы государства прокуратура провела комплекс мероприятий, направленных на пресечение фактов непроизводительного выбытия скота и обеспечение надлежащих условий функционирования животноводческих объектов. С учетом наступления холодов прокуроры обратили внимание на готовности агропромышленного комплекса к зимне-стойловому периоду. От того, в каких условиях будет зимовать скот и как он будет накормлен, зависят его продуктивность, а также финансово-экономическое благополучие хозяйства и каждого работника в отдельности.

Проверки показали, что не все хозяйства региона приняли надлежащие меры. Например, на момент посещения одной из организаций Червенского района оказалось, что в здании для содержания новорожденных телят не было части крыши, а в коровниках в Мядельском районе - дверей. Аналогичные нарушения выявлены в некоторых хозяйствах Крупского, Минского, Пуховичского и Столбцовского районов.

Кроме того, прокуроры установили факты ненадлежащего хранения и порчи кормов. При посещении аграрного предприятия в Несвижском районе оказалось, что стога сена и соломы хранились под открытым небом, их не укрыли стрейч-пленкой. Более того, они находились на участке земли, заполненном органикой и водой. Подобные факты были также в некоторых хозяйствах Пуховичского и Червенского районов.

В итоге прокуроры Минщины внесли 10 актов надзора в райисполкомы и руководителям сельхозпредприятий. Прокуратура Минской области направила в облисполком информационную записку, в которой указала на необходимость принять дополнительные меры по обеспечению готовности к функционированию АПК в зимне-стойловый период.-0-

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