Прокуратура выявила в Брестской области нарушения природоохранного и земельного законодательства

20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Брестской области в 2019 году провели более 100 проверок соблюдения природоохранного и земельного законодательства. Выявлен ряд нарушений, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры региона.

В частности, в Барановичском районе один из проблемных вопросов - нарушение сельхозорганизациями правовых норм при эксплуатации животноводческих ферм и комплексов. В Бресте, Кобринском, Ивацевичском и Березовском районах зафиксированы недостатки в работе по отлову, содержанию и регистрации безнадзорных животных. Кроме того, в областном центре выявлены проблемы в сфере обращения с объектами растительного мира.

"Прокуроры нередко констатировали отсутствие личного контроля граждан за сроком использования выделенных им участков, факты их зарастания сорной растительностью. Установлены случаи неиспользования фермерами всех предоставленных земель. В агропромышленном комплексе не изжиты нарушения при использовании внутрихозяйственных карьеров", - обратили внимание собеседники.

Для устранения выявленных недостатков и упущений сотрудники надзорного органа вынесли более 220 актов надзора, в которых детально разобрали нарушения и предложили местным властям пути решения проблем. По результатам проверок прокуроры инициировали привлечение более 500 человек к дисциплинарной, административной и материальной ответственности. Исполнение актов реагирования взято на контроль.-0-