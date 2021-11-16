Прокуратура: занятость и обучающие занятия в центрах безопасности снизят травматизм среди детей

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Занятость и постоянные обучающие занятия в созданных на базе МЧС центрах безопасности позволят снизить уровень травматизма среди детей. К такому выводу пришли в прокуратуре Брестской области, проанализировав причины и условия несчастных случаев с участием несовершеннолетних в этом году, сообщает БЕЛТА.

Прокуратура назвала недостаточными принятые меры по профилактике потребления алкоголя несовершеннолетними. В частности, это стало одной из причин гибели троих и травмирования одного подростка. На 2% выросло число несовершеннолетних, поставленных на наркологический учет, а также наблюдающихся анонимно в группе контроля в связи с установлением однократного факта употребления алкоголя.

Выявлены недостатки в работе органов власти на местах, подразделений Белорусского республиканского общества спасания на водах по организации охраны жизни людей. Как оказалось, не всегда принимались надлежащие меры по благоустройству и оборудованию мест для купания. В школах недорабатывают в вопросах обучения детей плаванию.

По мнению прокуратуры, не менее тщательного и комплексного подхода субъектов профилактики требует предупреждение гибели и травмирования детей на дорогах.

Трагическим ситуациям в ряде случаев способствовало ослабленное внимание компетентных служб к состоянию потенциально опасных объектов, дворовых территорий и детских игровых площадок.

С начала года на территории области погибло 20 детей, из них 3 - в дорожно-транспортных происшествиях, 5 - в результате утопления, 6 - от несчастного случая, 6 - по другим причинам. Каждый четвертый погибший ребенок воспитывался в неблагополучной обстановке.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура Брестской области внесла обобщенное представление в Брестский облисполком, в котором предложила конкретные дополнительные меры для недопущения гибели и травмирования несовершеннолетних.-0-