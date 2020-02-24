Прокуратура Заводского района Минска переехала в новое здание

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске открылось новое здание прокуратуры Заводского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Около 27 лет прокуратура Заводского района располагалась по улице Омельянюка в здании с более чем 70-летней историей. Новое двухэтажное здание было возведено в кратчайшие сроки (в течение около полугода) благодаря слаженной работе строительной организации - ОАО "СМУ №7 города Лида".

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак и генеральный прокурор Александр Конюк

Здание отвечает современным требованиям. Каждый работник прокуратуры обеспечен отдельным кабинетом с необходимой мебелью и техникой. "Для прокуроров Заводского района созданы практически идеальные условия для работы. Этот означает, что одновременно будем и спрашивать в полной мере", - отметил в общении с журналистами генеральный прокурор Александр Конюк.

Комфортные условия созданы и для посетителей. В здании есть отдельное помещение для приема граждан, все условия для посещения людьми с ограниченными возможностями.

На первом этаже возле зала совещаний размещена галерея портретов прокуроров, которые возглавляли район в предыдущие годы.

Генпрокурор также отметил важную роль органов прокуратуры в обеспечении правопорядка. "Предстоит тяжелая работа в период электоральной кампании. Это налагает определенные обязательства. Прокуратура совместно с другими правоохранительными органами должна обеспечить порядок", - сказал Александр Конюк.

Штат прокуратуры Заводского района составляет 22 человека, из них 18 - непосредственно прокурорские работники и 4 - работники прокуратуры.-0-

Фото Оксаны Манчук