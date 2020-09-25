Прокурор Могилева провел беседы с жителями города, оскорблявшими в соцсетях представителей власти

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор Могилева провел беседы с жителями города, которые размещали в интернете оскорбления представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей, а также призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Такая информация размещена в Telegram-канале Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Факты публичного размещения некоторыми жителями города на своих страницах в социальных сетях Facebook и Instagram такой информации выявила прокуратура в ходе надзора за исполнением законодательства.

Прокурор Могилева Дмитрий Ленчевский провел с отдельными людьми беседы. Он предупредил о недопустимости действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также обратил внимание, что при повторном нарушении закона они могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК.

"Примечательно, что в ряде случаев размещенная информация вовсе не отражала собственную позицию граждан", - добавили в прокуратуре.-0-