Прокурор Витебской области на встрече Лукашенко с активом региона доложил о криминогенной ситуации

15 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор Витебской области Игорь Украинец на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с активом региона доложил о криминогенной ситуации, передает корреспондент БЕЛТА.
Отмечена стабилизация криминогенной обстановки, снижение общей преступности. Вместе с тем отмечается некоторый рост тяжких и особо тяжких преступлений, прежде всего связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
В целом прокурор области констатировал, что между правоохранительными службами налажено тесное взаимодействие, проводятся профилактические мероприятия, ведется серьезная работа по противодействию коррупции.
Прокуратура области также проводит работу по предупреждению падежа скота. В данном направлении на сегодняшний день правоохранительными органами области возбужден ряд уголовных дело по факту приписок. "В основном это подлог служебных документов, злоупотребление служебным положением", - проинформировал прокурор.
В целом он отметил, что решения, принимаемые на уровне области по решению обозначенной проблемы, правильные, однако на местах они порой исполняются не так, как необходимо. В том числе имеют место факты элементарной бесхозяйственности, начиная от заготовки кормов до кормления молодняка и уборки ферм.
"Все органы правоохранительного блока способны выполнять и выполняют поставленные задачи. Работа проводится серьезная. Взаимодействие в этом направлении обеспечено", - заверил Игорь Украинец.
Он констатировал, что есть определенные недостатки, но если оценивать работу в целом, то она настроена на должном уровне.-0-