Прокуроры Брестской области помогли предприятиям вернуть более $100 тыс. дебиторской задолженности

17 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуроры в январе-августе помогли предприятиям Брестской области вернуть более $100 тыс. внешней просроченной дебиторской задолженности, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры региона.

"Работа по сокращению внешней просроченной дебиторской задолженности субъектов хозяйствования находится на постоянном контроле в прокуратуре Брестской области. Прокуроры, используя полномочия по защите имущественных интересов предприятий, направляют исковые заявления в экономический суд региона. Это в ряде случаев уже позволило взыскать суммы задолженности и вернуть валютную выручку из-за границы", - отметили в ведомстве.

По требованию прокуроров за нарушения законодательства, регламентирующего проведение внешнеторговых операций, к административной ответственности в этом году привлечены четыре человека, к дисциплинарной - шесть. Например, одно из государственных предприятий региона поставило в Россию продукцию, деньги за которую до сих пор не поступили. Причина - ненадлежащая проверка директором и его заместителем иностранного контрагента. По иску прокуратуры с этих руководителей взыскано Br50 тыс. в счет возмещения причиненного компании ущерба.

"Усилиями органов прокуратуры Брестской области с начала года снижена внешняя просроченная дебиторская задолженность в регионе на 17%. Работа в этом направлении продолжится", - подчеркнули собеседники.-0-