Прокуроры Гомельской области инициировали взыскание ущерба от пожаров в АПК

22 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области проанализировала материалы об уничтожении при пожарах сена и соломы, а также меры, которые были приняты для взыскания с виновных ущерба, причиненного предприятиям АПК, сообщили корреспонденту БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

В нескольких случаях виновниками таких пожаров стали несовершеннолетние. В прокуратуре напомнили, что ущерб, причиненный несовершеннолетними, возмещают их родители или иные законные представители. Если же подростки от 14 до 18 лет имеют доходы и имущество, они несут ответственность самостоятельно.

Например, по иску прокурора Октябрьского района решением суда взыскано Br1,8 тыс. от пожара в ОАО "Краснослободское", в котором уничтожено 30 т сена, 10 т соломы и тентовое покрытие. Ущерб взыскан в долевом порядке: по Br900 с родителей двух несовершеннолетних поджигателей 2008 и 2011 годов рождения.

В Брагинском районе с братьев 1998 и 2003 годов рождения взыскан ущерб от поджога 4760 кг соломы ОАО "Брагинка". Сумма - Br142. Возмещать ее за одного из ребят, не достигшего совершеннолетия, при отсутствии у него доходов и имущества будет мать.

Если же виновные в поджогах не были установлены, прокуроры районов инициировали взыскание ущерба с должностных лиц предприятий, которые не обеспечили надлежащую охрану территории. Так, по иску прокурора Калинковичского района решением суда с ночного сторожа СУП "Якимовичи-Агро" в пользу хозяйства взыскано Br305 за уничтоженные огнем 8990 кг сена. Как отмечается, мужчина нарушил должностную инструкцию, не выполнил предусмотренные в ней действия, чтобы предотвратить возгорание на территории молочно-товарной фермы.

В некоторых случаях прокуроры обеспечили возмещение ущерба от пожаров собственными мерами реагирования: провели проверки и по выявленным нарушениям вынесли акты надзора. Например, постановлением прокурора Лельчицкого района привлечены к материальной ответственности директор, главный механик и тракторист КДСУП "Заря Полесья", из-за бездействия которых огнем были уничтожены трактор, 3 прицепа и 10 рулонов соломы при ее перевозке по территории фермы.

В Хойникском районе к матответственности привлекли главного агронома КСУП "Судково", по вине которого сгорело 12 т соломы, а в Гомельском районе - главного инженера ОАО "Совхоз-комбинат "Сож" из-за возгорания прицепа к трактору МТЗ. При ЧП уничтожены 4 колеса прицепа и 17 рулонов соломы.

"Цель прокурорских работников в названных ситуациях - повысить ответственность должностных лиц в сфере пожарной безопасности в АПК региона. Эта работа будет продолжена", - отметили в службе информации прокуратуры.-0-