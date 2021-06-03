Прокуроры Гомельской области за нарушения в АПК предъявили 52 иска на Br1,2 млн

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области проверила соблюдение ветеринарно-санитарных правил для недопущения падежа скота на животноводческих объектах, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры региона.
Прокуроры обращали внимание также на исполнение законодательства о сохранности имущества. Так, за время проверок выявили случаи ненадлежащего содержания КРС, недостатки в части обустройства ферм и комплексов в Ветковском, Добрушском, Октябрьском и Рогачевском районах.
По данным прокуратуры области, за I квартал 2021 года в сельхозпредприятиях Ветковского и Октябрьского районов зафиксирован падеж КРС на 325 и 242 голов соответственно. "Одна из причин - невыполнение правил содержания и кормления животных, выпойки молодняка", - пояснили в ведомстве.
Вскрыт также ряд нарушений и в обустройстве молочно-товарных ферм. К примеру, на МТФ в Ветковском районе частично отсутствовало ограждение, на территории были бродячие собаки. В организациях АПК Октябрьского района обнаружены нарушения учета и отчетности при заполнении первичных документов, внесение недостоверных данных в государственную статистическую отчетность.
Прокурорские работники областного аппарата и районные прокуроры также провели выборочные инвентаризации поголовья КРС в сельхозорганизациях Брагинского, Буда-Кошелевского и Рогачевского районов.
Органы прокуратуры обеспечили возмещение ущерба в сфере животноводства, причиненного падежом и хищением скота. За истекший период 2021 года в интересах сельхозорганизаций к виновным лицам предъявлено 52 иска на сумму Br1,2 млн.
В адрес руководителей предприятий АПК внесены акты прокурорского реагирования с требованием наладить должный контроль за технологией содержания животных, выращивания молодняка, повысить уровень ответственности работников и должностных лиц сельхозорганизаций, принять ряд иных мер.-0-