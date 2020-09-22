Прокуроры Минска встретились с учащимися, студентами и преподавателями

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурорские работники Минска встретились с учащимися, студентами и преподавателями вузов, колледжей, лицеев, сообщили БЕЛТА в службе информации городской прокуратуры.

Первый заместитель прокурора столицы Александр Карпович посетил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Он побеседовал с профессорско-преподавательским составом вуза, проинформировал о ситуации в городе, принятых мерах по стабилизации обстановки, ответил на вопросы педагогов, поскольку именно они участвуют в воспитании молодого поколения. "Разговор получился содержательным и полезным для обеих сторон", - отметили в службе информации.

Перед учащимися ряда колледжей и лицеев выступили старший помощник и помощник прокурора Минска Егор Дорожко и Екатерина Нагорная. Они рассказали о наиболее часто совершаемых преступлениях и правонарушениях в молодежной среде, ответственности за это. Обсудили тему ответственного поведения молодых людей в актуальных условиях. Прокурорские работники проинформировали о порядке проведения массовых мероприятий, последствиях участия в незаконных митингах, собраниях, пикетированиях. Учащиеся активно задавали вопросы.

Егор Дорожко также принял участие в семинаре-совещании для руководителей учреждений профессионально-технического и среднего специального образования Минска. Мероприятие прошло в комитете по образованию Мингорисполкома. Прокурор ответил на вопросы о текущей ситуации в столице.

Во встречах с молодыми людьми задействованы все районные прокуратуры Минска. Организованы встречи с учащимися и студентами учреждений общего, среднего специального, профессионально-технического и высшего образования. "Такие встречи - стандартная практика столичной прокуратуры для начала учебного года. Основная задача - дать учащимся и студентам необходимую правовую информацию, чтобы уберечь их от "соблазнов" новой жизни, призвать думать о последствиях", - добавили в прокуратуре.-0-