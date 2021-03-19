Прокуроры встретились с преподавателями и студентами двух столичных вузов

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуроры Заводского и Октябрьского районов Минска провели встречи с преподавателями и студентами двух вузов, на которых проинформировали молодежь о происходящих в стране событиях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Прокурор Заводского района столицы Александр Кулаковский встретился с коллективом преподавателей и студентов Белорусского государственного экономического университета, а прокурор Октябрьского района Юрий Трайковский посетил Международный университет "МИТСО". Аудитории они рассказали об истории образования и развития прокуратуры как госоргана, ее структуре, задачах и полномочиях. Проинформировали о состоянии преступности в столице за 2020 год, часто совершаемых преступлениях и правонарушениях в молодежной среде с конкретными примерами.

Темой обсуждения стали противодействие правонарушениям против общественной безопасности, разжигание розни и вражды, в том числе в интернете. "Студентам еще раз разъяснили нормы законодательства о проведении массовых мероприятий в стране, рассказали о видах ответственности, предусмотренной за его нарушение", - отметили в службе информации прокуратуры.

Александр Кулаковский и Юрий Трайковский обратили внимание на важность избирательного подхода при посещении интернет-ресурсов и групп в мобильных мессенджерах, а также корректного выражения своей позиции относительно публикаций в СМИ и интернет-ресурсах.

После выступлений прокурорские работники ответили на вопросы преподавателей и студентов о Конституции Беларуси, современном законодательстве, о безопасности молодежи при использовании социальных сетей.

"Встречи прошли в доброжелательной обстановке. На все поступившие вопросы даны аргументированные и полные ответы", - заключили в службе информации.-0-