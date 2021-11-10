Промкомплекс, баня и школа: в Гомельской области на торги выставляют крупные объекты

10 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Электронные торги по продаже объектов недвижимости в различных уголках Гомельской области пройдут 16, 18 и 23 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

Так, 16 ноября с электронных торгов можно приобрести комплекс зданий бывшего завода измерительных приборов, расположенный в центре Гомеля по ул. Интернациональной, 49. Площадь лота - более 29 тыс. кв.м.

В Ельском районе предлагают здание бани площадью 202,3 кв.м со снижением начальной цены продажи на 50%. В деревне Моисеевка Мозырского района - дом механизатора площадью 112,1 кв.м, а также гараж по ул. Чапаева в Мозыре площадью 98 кв.м и ряд других объектов недвижимости.

Следующие торги состоятся 18 ноября. Со снижением начальной цены на 80% в Жлобине по ул. Ленинградской, 30 выставлен комплекс зданий площадью 164,3 кв.м, а в деревне Антоновка Добрушского района - здание школы-детсада площадью около 1,8 тыс. кв.м. В этот же день сразу четыре объекта недвижимости в Светлогорском и Рогачевском районах выставляются на торги за 1 и 4 базовые величины.

На торги 23 ноября выставлено 12 лотов, расположенных в Наровлянском, Светлогорском, Жлобинском, Октябрьском, Лельчицком и Чечерском районах. Это детские сады, школы, административные здания и другие объекты недвижимости.

В большинстве случаев начальная цена продажи стартует от Br29 (1 базовой величины).

Подробнее ознакомиться с полным перечнем объектов недвижимости, предлагаемых на электронные торги, можно на сайте комитета "Гомельоблимущество" или по телефонам: 8 (0232) 50-69-49, 50-66-43.-0-