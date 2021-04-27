Промпредприятия Гомельской области в I квартале увеличили объем производства на 11,6%

27 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области объем промышленного производства в январе-марте увеличился на 11,6% по сравнению с первым кварталом 2020-го. Об этом сообщил сегодня на заседании Гомельского облисполкома заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Промышленный комплекс сработал с темпом роста 111,6%. Прогноз на первый квартал - 107%", - проинформировал Андрей Конюшко. По его словам, основное положительное влияние оказали валообразующие предприятия. Так, Мозырский НПЗ в первом квартале этого года переработал почти на 1 млн т нефти больше, чем в прошлом году. Отмечен вклад "Гомсельмаша", завода литья и нормалей, "Гомельэнерго".

"Из 271 предприятия, по которому ведется мониторинг индекса физического объема, 150 сработали выше уровня прошлого года. При этом из них 85 - выше прогноза по области", - добавил заместитель председателя облисполкома.

Что касается валообразующих, то прирост объема производства продемонстрировали 40 из 60 предприятий. Андрей Конюшко обратил внимание: динамика должна быть у всех предприятий. "Это наш резерв на второй квартал и до конца года. Руководителям предприятий надо совместно с территориями продолжать работу, чтобы полностью загружать производства, наращивать максимальные объемы выпуска", - подчеркнул он.

Заместитель председателя облисполкома актуализировал задачу по ИФО на первое полугодие - не ниже уровня 110%. "Нужно не просто удерживать достигнутый уровень, но и развиваться. Отстающим - прибавлять, системно и постоянно", - сказал он.

По словам Андрея Конюшко, запасы готовой продукции на 1 апреля составили 23,7% к среднемесячному объему производства. Обеспечено их сокращение при росте объемов производства. "То есть мы умеем и можем работать, увеличивая объемы, без роста запасов на складах. Эта работа будет продолжаться", - заключил он.-0-