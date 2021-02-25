Промышленное производство резидентов СЭЗ "Гродноинвест" выросло на 14%

25 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Промышленное производство резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в 2020 году возросло на 14%. Об этом БЕЛТА сообщили в администрации свободной экономической зоны.

Сейчас СЭЗ формирует 28% промышленного производства Гродненской области. В 2020 году предприятия-резиденты свободной экономической зоны произвели промышленной продукции на сумму более чем Br3 млрд. Это на 14% больше, чем годом ранее.

"Всего за пятилетку производство промышленной продукции выросло в 2,4 раза. По итогам 2020 года рентабельность продаж увеличилась вдвое и составила 20%. Опережающими темпами выросли отгрузки инновационной продукции", - отметили в администрации СЭЗ "Гродноинвест". В 2020 году на 18% выросла производительность труда. Это второй показатель среди СЭЗ страны.

Лидером в отраслевом разрезе выступает сектор деревообработки и производства мебели. В 2020 году производство продукции в этой отрасли превысило Br1 млрд. Наибольшие темпы роста продемонстрировали производители продуктов питания (139%), фармацевтической продукции (138%), оптической и электронной аппаратуры (134%), изделий из дерева и бумаги (125%), машин и оборудования (115%). На 21% приросло производство услуг транспортной деятельности. Это направление развивается на новых участках СЭЗ в Гродненском и Свислочском районе на границе с Польшей.

В 2020 году 48% промышленной продукции СЭЗ "Гродноинвест" произведено на индустриальных площадках в Сморгонском районе. 29% производства приходится на город Гродно, 8% - на Лидский район. Лидерами по темпу роста за 2020 год стали Сморгонский (136%) Гродненский (123%) и Свислочский (123%) районы.

Отмечается, что большая часть продукции СЭЗ (68%) поставляется на экспорт в 65 стран мира.-0-