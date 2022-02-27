Прописка в другом городе, голосование дома: как в участковой комиссии в Витебске решают эти вопросы

27 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске на участок для голосования №54 обращаются не только жители областного центра, но и прописанные в других населенных пунктах Беларуси, а также малоподвижные, пожилые граждане с просьбой организовать надомное голосование. Как решаются такие вопросы, корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель участковой комиссии Ирина Лошакова.

На участке зарегистрированы более 1,7 тыс. человек. Со вторника по пятницу почти треть из них побывала на участке для голосования, который находится в витебской средней школе №45, чтобы сделать свой выбор на референдуме. В целом в работе комиссии и у самих избирателей не было никаких проблем и замечаний. Однако оказалось, что помимо списочного состава избирателей на участок приходят и люди, прописанные в других городах, но проживающие в Витебске. "По уважительной причине и в рамках избирательного законодательства такие граждане могут голосовать не по месту прописки. Мы созваниваемся с теми участками для голосования, где эти люди закреплены, и просим открепление, чтобы они могли сделать свой выбор на участке в Витебске. Такие вопросы мы решали в течение 10 минут. К нам уже обращались граждане, прописанные в Бресте и Минске", - рассказала Ирина Лошакова, являющаяся еще и директором школы.

26 февраля на участок №54 как раз пришел один такой молодой человек, которому понадобилась помощь председателя комиссии. Он прописан в Сенненском районе, а в Витебске служит в армии. Председатель комиссии связалась с участковой комиссией на малой родине парня, и вопрос решился в его пользу.

В эту участковую комиссию с начала досрочного голосования обратились 13 человек, пожелавших по различным причинам проголосовать дома. "По большей части это инвалиды-колясочники. В зимний период им сложнее добираться до школы, а летом они сами без проблем прибыли бы на участок для голосования, потому что у нас организована для них безбарьерная среда. Также на дому стараются голосовать те, кто опасается оказаться в общественных местах из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. У нас на участке организована выездная бригада, которая снабжена всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты и специальной урной для голосования", - поделилась Ирина Лошакова.

Председатель участковой комиссии отметила высокую явку избирателей на досрочном голосовании в первые четыре дня, и сегодня она не уменьшалась. В их числе были и выпускники СШ №45. "Приятно видеть наших ребят, которые приходят, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Голосуют избиратели и целыми семьями, бабушки приходят с внуками. Многие родители наших учеников говорят, что придут и в основной день, чтобы посмотреть, как их дети будут выступать с различными творческими номерами, а заодно подкрепиться в буфете, где будет организована торговля. Настроение у населения доброжелательное, отношение положительное. Видно, что люди воспринимают это событие как важное не только для страны, но и для себя. Многие поздравляют нас с праздником, и становится понятно, что референдум для них стал очень торжественным и значимым событием", - рассказала директор школы.

О работе участковой комиссии отозвалась и наблюдатель на этом же участке. "Работа комиссии абсолютно прозрачная и соответствует поставленным перед членами комиссии задачам. Я не заметила никаких нарушений. Не могу не сказать, что избиратели приходят на наш участок в хорошем настроении, а члены комиссии всегда очень доброжелательные, умеют создать комфортную атмосферу. Приятно, что за все дни избиратели оставили после себя только хорошее впечатление", - рассказала Татьяна Голубева, впервые принимающая участие в подобном общественно-политическом мероприятии в качестве наблюдателя.-0-