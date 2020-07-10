Проплывая над полем: в СПК "Свислочь" Гродненского района приступили к сбору огурцов

10 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В СПК "Свислочь" Гродненского района приступили к сбору огурцов из открытого грунта, причем не самым традиционным способом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Работницы хозяйства ложатся на специальную платформу, прикрепленную к трактору. Они словно проплывают над посадками огурцов: сверху отодвигают листья, срывают созревшие плоды и выкладывают их на ленту транспортера.

"Это, во-первых, легче и удобнее, чем ходить и нагибаться за каждым огурцом. Во-вторых, позволяет сохранить стебли. Ведь если ходить по полю постоянно, то стебли будут подавлены", - отмечает бригадир производственной бригады овощеводства СПК Валентина Манкевич.

Необычная техника - а платформу, разработанную белорусскими учеными, произвели на одном из предприятий региона - в хозяйстве используется уже лет десять. Свою эффективность, как здесь утверждают, давно доказала.

Всего под огурцы в СПК "Свислочь" отведено 1,5 га. Виды на урожай в этом году хорошие. Правда, уборка пока только началась, собрано около 7 т огурцов. Но благодаря платформе удается сберечь стебли, поэтому урожай убирать будут как минимум до конца июля.

Поставляются огурцы из хозяйства в торговую сеть Гродно и региона, также их закупает одно из заготовительных предприятий, где часть огурцов идет на засолку. В СПК "Свислочь" вместе с огурцами отгружают партнерам и важный для этих целей ингредиент - выращенный на своих полях укроп.

В хозяйстве продолжается уборка ранней капусты. Из других овощей здесь выращивают в открытом грунте томаты, лук, морковь и столовую свеклу.-0-

Фото Леонида Щеглова