Проректор ПолесГУ: цифровая экономика - наш приоритет и фактор конкурентного преимущества

4 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Развитие цифровой экономики является приоритетом и фактором, обеспечивающим конкурентное преимущество. Такое мнение высказала проректор Полесского государственного университета кандидат экономических наук Валентина Друк, комментируя Послание Президента белорусскому народу и парламенту.

"Очень легли на душу тезисы о внедрении цифры и цифровой экономики, о кластерах и зеленой экономике, их роли в развитии страны и, конечно, об образовании и молодежной политике. Цифровая экономика, ее внедрение - это наш приоритет и фактор конкурентного преимущества. Это то, что нужно развивать во всех сферах жизни. Очень важны биотехнологии, развитие фермерства, партнерские отношения, сотрудничество госпредприятий и частного бизнеса, о которых говорил Президент, а также развитие экономики кластерного типа, потому что это сфера, куда вовлекаются фермеры, где находит приложение в том числе молодежь, которая остается на селе, за которой будущее сельскохозяйственного сектора", - отметила Валентина Друк.

"Молодое, талантливое поколение уже выросло. Это поколение способно и возрождать сельское хозяйство, укреплять наши позиции в этой области, и развивать IT-сектор, создавать прорывные технологии. Это наше достижение. Молодежь надо закреплять в Беларуси во всех сферах экономики. Им также надо давать возможность активнее участвовать в молодежной политике. Они достаточно хорошо подготовлены, это показывают те результаты, которых они достигают: очень много молодых талантливых руководителей, ученых, которые действительно способны сказать новое слово во всех секторах", - подчеркнула проректор.

Для нее, как многодетной матери и опекуна детей, оставшихся без попечения родителей, также важен аспект Послания, связанный с социальной политикой государства. "Многие вопросы социальной поддержки семьи и детей уже реализованы в рамках различных государственных программ. Это и строительство жилья, и тот широкий спектр пособий, с помощью которых поддерживаются семьи с детьми. Мне кажется, пришло время комплексной поддержки института семьи. Его надо укреплять, он должен играть решающую роль в формировании моральных основ и общественных ценностей белорусской нации, белорусского государства", - считает Валентина Друк.

Также она высказалась по поводу общественно-политической ситуации в стране накануне выборов главы государства. "Очень важно, чтобы все решения, которые принимаются сейчас, в такое непростое время, принимались взвешенно. Нужно максимально постараться не допустить разобщенности в обществе, чтобы эта предвыборная пора прошла спокойно, мирно, с уважением друг к другу, к оппонентам. Чтобы потом наши дети могли гордиться нами и тем, что страна достойно пережила этот период", - резюмировала проректор ПолесГУ.-0-