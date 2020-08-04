Проректор вуза: важно сохранить социальную ориентированность государства

4 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Важно сохранить социальную ориентированность нашего государства. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился проректор по воспитательной работе Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова Владимир Ясев, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"В Беларуси многое делается для комфортной жизни граждан. Один из важнейших аспектов - доступность качественного и востребованного образования. Ведь наука и образование - основа всего, - отметил проректор. - Развитие новых отраслей экономики, модернизация имеющихся предприятий и строительство новых, развитие науки, без которой в современном мире никуда, управление государством - для всего этого нужны хорошо подготовленные, квалифицированные и востребованные кадры. Потому в нашей стране такое пристальное внимание уделяется образованию молодежи: в Беларуси созданы все условия, чтобы достигать высоких целей, но для этого необходимо и самому прикладывать усилия, работать над собой, быть ориентированным на успех".

Как отметил Владимир Ясев, развитие молодежи и ее возможностей - одно из приоритетных направлений государственной политики.

"Гарантия первого трудоустройства - хороший тому пример. Наличие работы сразу после вуза дает возможность закрепить те практические знания, которые студент или учащийся получил во время обучения. Это важно в становлении будущих грамотных специалистов. В свою очередь учебные заведения должны совмещать практикоориентированное направление обучения и воспитательное. Потому что в первую очередь к нам приходят молодые люди, которых легко ввести в заблуждение и которые, в силу своего возраста, еще не до конца понимают процессы, происходящие в стране и мире в целом, воспринимающие окружающий мир слишком эмоционально. И мы, как более опытные и старшие товарищи, должны помочь им".

"Сегодняшнее обращение Президента - это результат многолетнего кропотливого труда, направленного на сохранение традиций и развитие нашей страны. И только от нас зависит, сохранит ли Беларусь свои достижения".-0-