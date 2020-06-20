Прошедшие в Минске акции несанкционированные, заявлений об их проведении властям не поступало - Цуран

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран провел сегодня прямую телефонную линию и, отвечая на поступающие вопросы, высказался по поводу прошедших в столице 18 и 19 июня акций. Его слова цитирует Telegram-канал "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

Среди вопросов, с которыми минчане обращались, были жалобы на некачественное обслуживание в поликлинике №12, вопросы по поводу строительства жилья, ремонтных работ проезда между домами №29, 31 и 33 на улице Волоха.

Не осталась без внимания горожан и тема проведения в городе уличных мероприятий с массовым пребыванием людей. С вопросом о том, являются ли такие акции санкционированными, обратилась пенсионерка из Фрунзенского района столицы.

"Прошедшие в Минске 18 и 19 июня мероприятия являются массовыми и подпадают под закон о массовых мероприятиях. Для проведения такого рода мероприятий на территории города организаторам необходимо заблаговременно обратиться в Мингорисполком и получить соответствующее разрешение. Однако никаких заявлений на этот счет к нам не поступало. Это значит, что мероприятия являются несанкционированными. И за нарушение порядка проведения массовых мероприятий ответственность несут как организаторы, так и участники массового мероприятия", - пояснил заместитель председателя Мингорисполкома.-0-