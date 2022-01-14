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14 января 2022, 11:11

Проскурова: среди педагогов есть желающие стать членами ВНС нового формата

Фото из архива
Фото из архива
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14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Проскурова убеждена, что среди педагогической общественности есть желающие стать членами ВНС. Об этом она заявила сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, во время городской диалоговой площадки по обсуждению проекта изменений и дополнений в Основной закон "Конституция. Беларусь. Будущее".

"По всей стране сейчас идет активное обсуждение, и педагоги не остаются в стороне", - отметила Наталья Проскурова.

Она добавила: в трудовых коллективах подробно знакомятся с предложенными новациями в Основной закон, в том числе интересуются полномочиями Всебелорусского народного собрания в новом формате. "Это не новый институт для нас, но, каков порядок избрания членов ВНС в новом формате, будет определено позже. То, что среди педагогической общественности есть желающие стать членами ВНС, я в этом уверена. Потому что педагоги - самая прогрессивная часть населения", - убеждена она.

Мероприятие проходило на базе Минского городского института развития образования, к обсуждению (благодаря трансляции в YouTube и комментариям) подключились все учреждения образования столицы.

Как отметил директор столичной гимназии №29 Георгий Кушняров, важно, чтобы каждый гражданин знал и понимал Основной закон своей страны. "Изменения, которые вносятся в Конституцию, касаются каждого. Если у вас есть свое мнение, его надо высказать. Конституционная комиссия изучает все мнения и то, что имеет значение для всех, включает в Основной закон. Тогда у нас получится народная Конституция, которая будет направлена на социальную защиту каждого гражданина Республики Беларусь", - сказал он.

Георгий Кушняров добавил: при обсуждении проекта на диалоговых площадках (а он член диалоговой группы, которая встречается с трудовыми коллективами) большинство людей приходит уже подготовленными, они изучили текст документа. Многие отмечают среди предложенных новелл направленность на еще большую поддержку семей, защиту детей, оставшихся без попечения родителей. Молодежь интересует, как государство будет поддерживать их общественную деятельность, участие в государственных процессах. "На наших диалоговых площадках поступило немало предложений, 12 наша группа передала в Конституционную комиссию. В том числе есть предложение о том, что "граждане обязаны принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья". Обязательство подразумевает ответственность. Может быть, правильнее написать "долгом граждан является сохранение и забота о своем здоровье", - рассказал Георгий Кушняров.-0-

Фото Оксаны Манчук

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