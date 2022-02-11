Проснулся от какого-то звука: школьник рассказал, как спас сестренок при пожаре

11 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе 13-летний Богдан при пожаре в доме спас двух маленьких сестренок. Мальчик рассказал корреспонденту БЕЛТА о событиях сегодняшнего раннего утра.

Случай произошел в агрогородке Мокраны. Около четырех часов утра в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме. Спустя считанные минуты спасатели уже были на месте, из-под крыши строения шел дым. В момент пожара в доме было трое детей, они успели покинуть горящее здание. Их родители в это время были на работе.

"Проснулся от странного звука и от запаха дыма. Что-то загорелось в туалете. Хотел взять сестер на руки и вынести из дома через дверь, но полетели искры - нельзя было выйти. Ничего не было видно. Вспомнил, что при пожаре нужно ложиться на пол, потому что там есть кислород. Положил сестер, задержал дыхание и разбил окно. Пока сам не задышал свежим воздухом, девочек не поднимал. Очистил от стекла подоконник, потом положил на него сестер. Выпрыгнул через окно, сперва младшую Еву вытащил, потом старшую Полину", - вспомнил Богдан.

В том, в чем спали, дети пошли к живущей неподалеку бабушке. В этот момент односельчане заметили дым и позвонили в МЧС. Детям вызвали скорую помощь. Мальчика и шестилетнюю Полину забрали в больницу. Богдану врачи зашили раны на руках. Трехлетняя Ева сейчас у бабушки.

В больнице ребят проведал председатель Малоритского райисполкома Михаил Баценко. "Мы прямо сейчас сидим друг напротив друга. Подарили Богдану ноутбук. Будет осваивать профессию спасателя. Он храбро поступил: спас и себя, и своих сестер. Все сделал правильно, как учил учитель ОБЖ. Доктора обещают за недельку поставить на ноги. Девочке ничего не угрожает. Она надышалась угарным газом. Продышалась, и сейчас находится в детском отделении под наблюдением врачей, - сказал руководитель района. - Поможем восстановить, что необходимо, и привести дом в порядок. Спасибо всем, кто переживает за эту семью".

Богдану предлагают задуматься о профессии спасателя. Он не против. "Спасать других людей приятно, видеть, как они радуются новому дню", - рассуждает школьник.

Специалисты выясняют причины пожара.-0-