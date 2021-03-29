Просроченная дебиторская задолженность в Минской области прокурорскими мерами за год снижена на $211 тыс.

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Просроченную дебиторскую задолженность в Минской области за год прокурорскими мерами удалось снизить на $211 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Органы прокуратуры области в 2020 году для устранения нарушений законодательства в ходе экспортных поставок товаров, связанных среди прочего с несвоевременным поступлением выручки от внешнеторговых операций, внесли пять актов надзора в адрес руководителей субъектов хозяйствования региона, направили три информационных письма в Минский облисполком, в интересах предприятий предъявили в экономические суды девять исковых заявлений на $246 тыс.

"Принятыми мерами удалось сократить просроченную дебиторскую задолженность на $211 тыс.", - отметили в прокуратуре.

У госпредприятий и организаций с долей собственности государства такие долги уменьшилась на 8%. Самые высокие суммы по этой линии - у госпредприятий Минского района и Жодино. В разрезе субъектов хозяйствования около 65% задолженности пришлось на предприятия холдинга "Мясомолпром".

В прокуратуре проанализировали основные причины образования и роста дебиторской задолженности при ведении внешнеэкономической деятельности. Среди них ненадлежащая организация на предприятиях преддоговорной и договорной работы, когда не всегда изучались финансовое положение, деловая репутация и платежеспособность контрагентов, продукция отпускалась без предоплаты и при отсутствии расчета за ранее поставленные товары. Прокуроры также отметили несвоевременное обращение с претензиями и исками, представление ненадлежаще оформленных документов для принудительного исполнения. Дебиторская задолженность росла и из-за противоправной деятельности контрагентов, зарегистрированных в России, а также сбоев в реализации продукции на экспорт через собственные субъекты товаропроводящей сети.

На сегодня в производстве органов предварительного расследования Минской области находятся два уголовных дела, возбужденных по фактам противоправных деяний как должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования, так и их контрагентов.-0-