"Просто уважаем веру друг друга". Как живут семьи, где один супруг католик, другой - православный

Беларусь - многоконфессиональная страна, где в согласии живут люди разной веры. Иногда даже в одной семье. В этом убедились наши журналисты, побывав в агрогородке Налибоки накануне католического Рождества.

Дорога к храму

Несмотря на моросящий дождь, первое впечатление от Налибоков именно такое: здесь хочется остаться навсегда. В центре агрогородка - озеро, ухоженные дворики, добротные, пусть и небогато украшенные дома и ровно 20 (подсчитано!) гнезд аистов - традиционно добрый знак для тех, кто здесь поселился. А таковых около 500 человек.

- Примерно 90% католики и 10% православные, - быстро подсчитывает в уме председатель Налибокского сельисполкома Геннадий Шиманец.

Принадлежность к разным конфессиям не мешает заводить семьи. Обычное для Налибоков дело: жена ходит в православный храм Архангела Михаила, а муж - в католический храм Вознесения Девы Марии. И наоборот.

Мы же отправимся во второй, учитывая, что приехали в агрогородок накануне католического Рождества. Настоятель храма Вознесения Девы Марии ксендз Марьян Карлович проводит небольшую экскурсию по костелу и попутно отмечает: иконы писал белорусский художник Леонид Лукьянцев в течение 20 лет. Кисти мастера принадлежит и расположенная под куполом икона знаменитой Тайной вечери. Ученика Христа Бартоломея (Варфоломея) жители Налибоков почитают особо: апостол покровительствует местным земледельцам и животноводам, которых здесь большинство.

Подготовка к Рождеству в костеле идет полным ходом. Прихожане Анна и Феликс Мазун утепляют деревянные лавки: в храме нет отопления, потому даже 40 минут службы здесь находиться непросто… Такая помощь для четы Мазун в радость. Идет от чистого сердца и огромной веры. Анна и Феликс вместе с другими прихожанами строили местную Голгофу - копию той, к которой шел Спаситель. Приносили камни с полей, мастерили 40 ступенек и дорожку к холму, окруженному нишами с библейскими сюжетами.

Скоро прихожане соберутся в костеле, чтобы украсить рождественскую елку. Среди них будут и 11-классники налибокской школы Илона, Иван и Кристина, которые прислуживают во время праздников в костеле магистрантами. Ребята еще не определились с выбором профессии, а вот с верой - уже давно: в костел их привели родители. Как рассказал директор местной школы Сергей Новиков, перед учебным годом в храме совершается молебен, а ксендз и православный батюшка приходят на линейки - и в начале года, и в конце. Образованию здесь дано Господне благословение.

Маша, Женя и все-все-все

Молодая мама Мария Михайлова и лесничий Евгений Герасимчик - одна из тех налибокских семей, где у каждого своя вера. Евгений - прихожанин костела Вознесения Девы Марии, его жена Мария - храма Архангела Михаила. Этот факт не стал для них преградой - ни при женитьбе, ни в дальнейшей жизни. Маленькую Василису, которой в день нашего приезда исполнился годик, планируют воспитывать в православии.

- Крестили ее в храме Архангела Михаила, - объясняет Мария. - Тут споров не было: мама быстрее девочку отведет в храм...

Женя, Маша и их родственники отмечают вместе все православные праздники и католические. Вот и накануне этого Рождества на "бедную кутью" (а утром 25 декабря - на "богатую") Машина мама Лилия Евгеньевна вместе с дочкой, зятем и внучкой идут в гости к Терессе Ивановне - Жениной маме. Ее, а также других родственников здесь ждут с ответным визитом - на православное Рождество. Лилия Евгеньевна рассказала о блюдах, которые готовят к "бедной кутье" и сочельнику местные православные и католики. Кстати, меню схожее. Украшение предрождественского стола - постный суп, который называют грибным квасом, блинчики и пирожки с маковой затиркой.

- Родилась я на Новогрудчине, поэтому для меня ничего удивительно нет в смешанных семьях, - рассказывает бабушка Василисы и добавляет: - Мы живем в окружении католиков. Все они - прекрасные люди. Здесь каждый уважает веру друг друга. На Рождество, Пасху и другие праздники у нас не принято шуметь, пахать землю, пилить дрова. Для нас такие дни - повод собраться вместе.

Вера, любовь и удача

Супруги Липницкие - пенсионеры Софья Николаевна и Ромуальд Михайлович, в прошлом педагоги, - тоже разной веры. Окна их дома выходят на храм Архангела Михаила.

- Я православная, муж - католик. Когда он идет в костел, напутствую: "Иди, иди, молись - за жену, за детей, за себя!" - говорит Софья Николаевна.

Липницкие в браке уже 50 лет. У них трое взрослых детей и восемь внуков! Софья Николаевна - человек воцерковленный: не пропускает ни одной службы в храме Архангела Михаила, когда туда приезжает настоятель отец Сергей. Ей посчастливилось в качестве паломницы путешествовать по святым местам. В одном из храмов Иерусалима молилась иконе Евфросиньи Полоцкой, которая несла послушание и на Святой земле.

Супруги также празднуют оба Рождества - католическое и православное. А еще в этой семье придерживаются поверья: того, кто вытянет длинную соломинку из сенца, подложенного под скатерть праздничного стола, ожидает прекрасный год. Хозяйка старается, чтобы все соломинки оказались длинными. Просто Софья Николаевна очень хочет, чтобы удача в наступающем году улыбнулась каждому!

Агрогородок, давший имя знаменитой Налибокской пуще, и в прежние времена был знатным местечком. За 500-летнюю историю местные многое пережили. Здесь некогда процветала стекольная мануфактура, продукция которой конкурировала на мировом рынке с богемским и потсдамским стеклом. А еще пылал печами металлургический комбинат, из руды которого изготавливали рельсы. "Налей баки!" - давали команду подмастерьям кузнецы. Так, по одной из версий, и родилось название деревни.

Во время войны деревню Налибоки сожгли немцы, жителей угнали в Германию - кого в концлагерь, кого - в рабство, как Марию Дорош. Ей посчастливилось вернуться живой. Сегодня Мария Казимировна вяжет чудесные палатки и накидки.

Тамара МАРКИНА,

Фото Павел ОРЛОВСКИЙ,

газета "7 Дней".-0-