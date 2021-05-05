"Просто живите как можно дольше!" - в Гомеле молодежь провела мини-парад для ветерана Аэлиты Самсоновой

5 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле молодежь провела мини-парад для участницы Великой Отечественной войны Аэлиты Самсоновой, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня днем у подъезда ее дома прошел мини-парад. На лужайке во дворе молодые люди устроили настоящий праздник для уважаемой гомельчанки. Концерт подготовили активисты гомельской областной и городской организаций БРСМ, солисты гомельских городских оркестров, учащиеся кадетского училища.

Поздравительный экипаж прибыл на тематическом "Автобусе памяти". Тожественным маршем прошла знаменная группа и кадеты. Гости исполнили марши и вальсы военной поры в исполнении оркестра.

Искренние слова благодарности за мирное небо адресовала ветерану первый секретарь областной организации БРСМ Вероника Гудкова: "Спасибо за все то, что вы сделали, чтобы обеспечить нам спокойное мирное будущее. Безграничного здоровья, долгих лет. Просто живите и будьте рядом с нами как можно дольше!". К теплым поздравлениям присоединился и первый секретарь горкома БРСМ Василий Левкутник.

"А я и стараюсь быть рядом с вами! Очень благодарна за все добрые слова. Сегодня я приняла поздравления за всех, с кем прошла до Берлина", - растрогалась Аэлита Ивановна. Она прошла дорогами войны, помогая раненым. Молоденькая девчонка после курсов санинструкторов столкнулась с жестокой военной реальностью.

Аэлита Самсонова поделилась своими ощущениями при оказании помощи первому своему пациенту. "Руки и ноги дрожали, сердце неимоверно колотилось. Но надо было помогать людям, преодолевая собственный страх. Поверьте, ничего не происходит само собой, мы все должны делать сами. Все в наших руках. Поверьте, выстоять в той войне и восстановить Гомель после вражеского зверства стоило огромных усилий. В этом городе я живу уже 60 лет и чувствую себя гомельчанкой. Берегите его, приумножайте его богатство. Направляйте свои силы на созидание", - сказала она.

Ветеран зачитала ребятам слова исторического выступления на радио Вячеслава Молотова 22 июня 1941 года, наполненные особой силой и непоколебимой уверенностью в Победе. Она пожелала молодым людям крепкого здоровья и никогда не знать, что такое война.

Не обошлось поздравление без легендарной песни "День Победы". В преддверии одной из самых значимых дат в истории белорусского народа молодые люди исполнили ее вместе с ветераном Великой Отечественной войны.

Ежегодно БРСМ реализует республиканский патриотический проект "Цветы Великой Победы". В преддверии Дня Победы во всех уголках Гомельской области поздравят ветеранов Великой Отечественной войны на дому. Поколению победителей вручат открытки, цветы и памятные подарки.-0-

Фото Сергея Холодилина