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"Простыя словы, простыя рэчы" - о чем мечтают в Новый год дети в приюте

Регионы 21.12.2018 | 21:25
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21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кто-то в преддверии Нового года заказывает Деду Морозу новый айфон, а у кого-то заветное желание совсем иное - встретить праздник в семейном кругу, с родными. Такими сокровенными мыслями поделились с корреспондентом БЕЛТА воспитанники социально-педагогического центра Ленинского района Минска, которые сегодня принимали гостей, в том числе генерального директора БЕЛТА Ирину Акулович, в рамках республиканской благотворительной акции "Наши дети".

Приветливые новогодние огоньки на крыльце, фотографии малышей и ребят постарше на стенах фойе с подписью "Наши дети". И пока еще тишина. Но скоро характерным топотом в зал с нарядной елкой врываются возбужденные и воодушевленные дети - малыши в костюмах снежинок и принцесс, зайчиков и лисичек, а также нарядные джентльмены постарше и красавицы в восточных шароварах.

И начинаются стихи и песни, смешная и поучительная сказка про Емелю и его три желания: то он коттедж в Дроздах закажет (а получит избу на курьих ногах), то личный самолет (обаятельная Баба Яга - главная стюардесса "Белавиа" - оказалась даже лучше, как минимум веселее), то Марью-красу (смотрины тоже в итоге провалились). А осознать нехитрую мудрость сказки помогают Дед Мороз и Снегурочка: не все то золото, что блестит. Игривые подмигивания разноцветных гирлянд на елке, которые отражаются в глазах любящих и любимых родных и близких, с которыми вместе встречаешь Новый год, - нет ничего ценнее. И дети здесь это понимают, как никто другой.

"Что бы ты загадал на месте Емели?" - спрашиваю у сидящего рядом 17-летнего Димы. "Хорошо встретить Новый год и чтобы мои тети тоже весело провели праздник и были здоровы", - отвечает парень. "А что насчет родителей?" - "Мама умерла, а папа пьет".

Сегодня в учреждении в ожидании, когда родители исправятся и вернут их домой, 21 мальчик и девочка. Рядом с трехлетними крохами есть и почти совершеннолетние старшеклассники. И те, и другие, конечно, рады гостям и подаркам. Но главное новогоднее чудо, которого ждут и малыши, и подростки, - что их заберут домой мама и папа.

Кстати, как рассказывает директор учреждения Оксана Говен, трое ребят из одной семьи, вполне возможно, будут встречать Новый год у елки со своей мамой. На 27 декабря как раз назначено заседание комиссии по делам несовершеннолетних. И если мама сдержит обещание, данное соцслужбам, своим детям и, главное, самой себе, то семья снова будет вместе.

Впрочем, они и сейчас вместе. Мама Анна пришла на праздник и не сводила глаз со своих Вики и Вани, а также малышки Кати. Даже сама участвовала в конкурсах. "Я все делаю, чтобы мне разрешили забрать детей. Подшилась, посещаю нарколога, нашла работу через центр занятости - мне там уже хорошую характеристику дали. Всегда детей в центре посещаю, с Викой делаю уроки, Ванечке на планшет закачала азбуку", - перечисляет мама. И, немного боясь сглазить, делится планами на Новый год: вместе с детьми нарядить елку, а еще, быть может, сводить их к Национальной библиотеке. "Вика уже видела, как она красиво сияет, я младшим хочу показать", - добавляет Анна. Женщину и воспитатели хвалят: на все мероприятия приходит, убирать территорию центра помогает, приносит подарки детям. Ее ребята очень талантливые: Вика - умница и выдумщица, хорошая танцовщица, Ваня творческий - рисует и конструирует, а Катя за старшими тянется.

Веру в счастливый исход и для всех остальных детей укрепляет то, как много мест в зрительском зале занято родителями и родственниками. То, как много надежды звучит в слове "мама", срывающемся с губ малышей, которые весь вечер ловят взгляды своих самых дорогих во всем мире людей. Глаза которых светятся сдерживаемыми слезами.

Есть среди зрителей и особые гостьи - сестры Лера и Света, который прошлый Новый год встречали в центре и загадывали желание вернуться домой. Уже в январе они снова были в семье. Сейчас у девочек все хорошо: Лере уже 18, она катает пиццы в специализированном магазине, но родительский дом покидать не спешит. Свете 12, ее мысли и силы направлены на то, чтобы попасть в училище олимпийского резерва - девочка занимается греблей. И в центре она время от времени бывает, навещает одноклассницу.

Участвуют в новогоднем действе и поддерживают артистов и гости. Друзей у социально-педагогического центра хватает - сегодня на праздник приехали сотрудники отдела Следственного комитета и РУВД Ленинского района, а также преданные помощники из БЕЛТА. Благодаря поддержке не сказочных, а вполне реальных волшебников-благотворителей в учреждении то техника обновляется, то помещения ремонтируются. Новая пушистая новогодняя красавица и чудесные костюмы Деда Мороза и Снегурочки (раскроем секрет: местных сторожа и психолога, но совсем как настоящих - дети подтвердили) - тоже заслуга меценатов.

"Нет ничего важнее детской улыбки, а если вдруг проступают слезы - родителей рядом, чтобы утешить. Пусть в вашей жизни будет много улыбок. И помните, что всегда есть время для чудес", - пожелания Ирины Акулович близки и понятны каждому. Такие же теплые слова и пожелания звучат от начальника Ленинского райотдела СК Дмитрия Герасимени, заместителя начальника РУВД Дмитрия Хотько. В руках детей шуршат сладкие и другие приятные подарки. На лицах сияют улыбки. И крепнет вера, что их самое заветное желание сбудется.-0-

Фото Оксаны Манчук

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Теги
Акулович, акция, благотворительность, дети, Минск
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