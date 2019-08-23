Против гриппа к эпидсезону планируется привить около 40% жителей Минской области

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 23 августа 2019
Минск Ясно +22°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:57 В Нигерии при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли 17 человек В мире
12:44 В Гродно задержали сбытчика и покупателя марихуаны Происшествия
12:43 Под Гродно из-за лося перевернулась цистерна с цементом Происшествия
12:30 Восемь белорусских биатлонистов вышли в финал суперспринта летнего юниорского ЧМ в "Раубичах" Спорт
12:30 Билеты на матч Кубка Дэвиса Беларусь - Португалия стоят от Br20 до Br30 Спорт
12:29 Кравцов: школа должна быть культурно-спортивным центром жилого района Регионы
12:12 В Беларуси осталось убрать 6,3% площадей зерновых Экономика
12:07 Минфин Беларуси оценивает платежи по госдолгу в 2020 году на уровне $3,5 млрд Экономика
12:05 Минские правоохранители задержали парня с гашишем Происшествия
12:00 Более 100 кг ячменя похитили с зерносклада в Чечерском районе Происшествия
11:53 Белорусские волейболистки сыграют с россиянками на старте чемпионата Европы Спорт
11:51 Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружили в багажнике Происшествия
11:46 Беларусь готова реализовать максимум проектов с Грузией, чтобы достичь поставленных целей - Макей Экономика
11:44 Лукашенко напомнил о задаче по повышению зарплат низкооплачиваемых категорий работников Президент
11:42 Движение транспорта на участке пр.Независимости в Минске ограничат 24-26 августа Регионы
11:39 До +27°С и без осадков ожидается в Беларуси 24 августа Общество
11:34 Беларусь заинтересована в наращивании сотрудничества с Грузией по всем направлениям - Андрейченко Политика
11:31 "Белкоммунмаш" в II полугодии поставит в Батуми восемь электробусов Экономика
11:30 Беларусбанк и РЭЦ реализуют приоритетные проекты в энергетике, транспорте и машиностроении Экономика
11:29 Румас: ситуация в экономике Беларуси сбалансированная Экономика
11:21 Комплекс белорусско-российских отношений стал главным вопросом на встрече Лукашенко с Румасом Президент
11:13 Против гриппа к эпидсезону планируется привить около 40% жителей Минской области Регионы
11:09 В Минске наркоторговец упал с велосипеда под ноги милиции при попытке скрыться Происшествия
10:57 Действие указа об оценочной деятельности могут распространить на добровольное страхование имущества Экономика
10:45 В Калифорнии поезд сошел с рельсов, 27 человек пострадали В мире
10:43 Акция "Внимание - дети!" стартует в Беларуси 25 августа Общество
10:41 РЕПОРТАЖ: Фееричная история рождения Мастеров своего дела: в Казани прошла церемония открытия WorldSkills Общество
10:38 В Минской области снижается заболеваемость ВИЧ Регионы
10:37 Макей о приглашении на выборы зарубежных наблюдателей: это говорит об открытости Беларуси Политика
10:34 Беларусь продолжит настойчиво развивать отношения с Грузией - Лукашенко Президент
Все новости
Все новости
Регионы
23 августа 2019, 11:13

Против гриппа к эпидсезону планируется привить около 40% жителей Минской области

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Грипп и ОРВИ в Беларуси"
За последние 10 лет заболеваемость ОРИ и гриппом в Гомеле снизилась более чем на 22%
Все заболевшие гриппом в этом году не были привиты - Минздрав

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40% жителей столичного региона планируется привить против гриппа в текущем году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель главного врача Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Миланович.

"Вакцинация против гриппа ежегодно проводится в организациях здравоохранения Минской области с сентября по ноябрь. Таким образом любой гражданин может уберечь себя и свою семью от заболевания и его осложнений. Чем большее количество людей будет защищено, тем меньше источников инфекции и, следовательно, меньше возможности для распространения вирусов", - сказала Ирина Миланович.

По ее мнению, об эффективности проводимой ежегодно вакцинации говорит снижение уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Так, в Минской области заболеваемость гриппом в 2018 году была практически в два раза меньше уровня 2017 года и составила 3,16 против 6,18 случаев на 100 тыс. населения. Снизилась и заболеваемость ОРВИ: в 2017 году было свыше 35 тыс. случаев на 100 тыс. населения, в 2018-м стало 33,7 тыс.

"Анализ данных о заболеваемости гриппом в эпидемический период активности респираторных вирусов показал высокую эффективность иммунизации в 2018 году: в Минской области заболеваемость среди привитых лиц была более чем в 10 раз ниже, чем среди не привитых", - добавила замглавврача.

"Несомненно, эффективная борьба с гриппом возможна только путем массовой вакцинопрофилактики. Она является научно обоснованной, экономически целесообразной и социально оправданной стратегией борьбы с вирусом", - заключила Ирина Миланович.-0-

Теги
болезни вакцинация Минская область прививки
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Кравцов: школа должна быть культурно-спортивным центром жилого района
Фото из архива Движение транспорта на участке пр.Независимости в Минске ограничат 24-26 августа
Фото из архива В Минской области снижается заболеваемость ВИЧ
Фото из архива ГАИ проводит массированную отработку трассы Минск-Могилев
Фото из архива БелТИЗ продвигает навигационную систему "Крокi на гукi" через семинары для регионов
В Нарочи открыли мемориальную доску в память о погибшей в авиакатастрофе Марии Качиньской
Главное
Александр Лукашенко и Мамука Бахтадзе Беларусь продолжит настойчиво развивать отношения с Грузией - Лукашенко
Комплекс белорусско-российских отношений стал главным вопросом на встрече Лукашенко с Румасом
Макей о приглашении на выборы зарубежных наблюдателей: это говорит об открытости Беларуси
Беларусбанк и РЭЦ реализуют приоритетные проекты в энергетике, транспорте и машиностроении
Топ-новости
Лукашенко напомнил о задаче по повышению зарплат низкооплачиваемых категорий работников
В Беларуси осталось убрать 6,3% площадей зерновых
Румас: ситуация в экономике Беларуси сбалансированная
Действие указа об оценочной деятельности могут распространить на добровольное страхование имущества
Договор о сотрудничестве подписан между Белинвестбанком и ассоциацией "Белфранчайзинг"
РЕПОРТАЖ: Фееричная история рождения Мастеров своего дела: в Казани прошла церемония открытия WorldSkills
До +27°С и без осадков ожидается в Беларуси 24 августа
MGZAVREBI, грузинско-белорусская свадьба и 40 фуд-кортов: полный гайд по фестивалю "Тбiлiсоба"
Акция "Внимание - дети!" стартует в Беларуси 25 августа
Следы источников рассылки ложных сообщений об опасности ведут за пределы Беларуси - МВД
ГАИ проводит массированную отработку трассы Минск-Могилев
Белоруска Анастасия Шкурдай вышла в финал юниорского ЧМ по плаванию на 50 м баттерфляем
Чемпионат Беларуси по классическому парашютизму пройдет с 28 августа по 1 сентября
Против гриппа к эпидсезону планируется привить около 40% жителей Минской области
В Минэнерго рассказали о ходе строительства БелАЭС
Афиша
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания Беларусь помнит Строительство АЭС в Беларуси Содействие занятости населения
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.