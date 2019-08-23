Против гриппа к эпидсезону планируется привить около 40% жителей Минской области

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40% жителей столичного региона планируется привить против гриппа в текущем году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель главного врача Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Миланович.

"Вакцинация против гриппа ежегодно проводится в организациях здравоохранения Минской области с сентября по ноябрь. Таким образом любой гражданин может уберечь себя и свою семью от заболевания и его осложнений. Чем большее количество людей будет защищено, тем меньше источников инфекции и, следовательно, меньше возможности для распространения вирусов", - сказала Ирина Миланович.

По ее мнению, об эффективности проводимой ежегодно вакцинации говорит снижение уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Так, в Минской области заболеваемость гриппом в 2018 году была практически в два раза меньше уровня 2017 года и составила 3,16 против 6,18 случаев на 100 тыс. населения. Снизилась и заболеваемость ОРВИ: в 2017 году было свыше 35 тыс. случаев на 100 тыс. населения, в 2018-м стало 33,7 тыс.

"Анализ данных о заболеваемости гриппом в эпидемический период активности респираторных вирусов показал высокую эффективность иммунизации в 2018 году: в Минской области заболеваемость среди привитых лиц была более чем в 10 раз ниже, чем среди не привитых", - добавила замглавврача.

"Несомненно, эффективная борьба с гриппом возможна только путем массовой вакцинопрофилактики. Она является научно обоснованной, экономически целесообразной и социально оправданной стратегией борьбы с вирусом", - заключила Ирина Миланович.-0-