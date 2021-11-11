Против гриппа в Минской области привито более 15% населения

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области против гриппа привито более 15% населения, сообщили БЕЛТА в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

"Против гриппа в Минской области привито 15,24% населения. В первую очередь уделяется внимание людям из групп риска. Так, медицинские и фармацевтические работники привиты на 51,51%, лица с хроническими заболеваниями - на 31,65%, а в возрасте старше 65 лет - на 26,69%. Ответственно относятся к вопросу вакцинации работники бытового обслуживания, 28,56% из них уже привились", - рассказали в центре.

По регионам охват вакцинацией распределен неравномерно: больше всего привито в Дзержинском, Несвижском, Солигорском и Стародорожском районах, а вот население Борисовского, Логойского, Мядельского, Слуцкого и Узденского районов, как отметили в центре, не спешит идти на прививки.-0-