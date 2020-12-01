Противогололедная обработка в столице безопасна для автомобилей и зеленых зон - дорожники

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Противогололедная обработка дорог в столице безопасна для автомобилей и зеленых зон. Такая информация размещена в Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

"Дорожные службы города следят за тем, чтобы спецтехника по противогололедной обработке дорог была строго отрегулирована и реагенты не летели на зеленые зоны, а также не превышались допустимые нормы расхода, - рассказал заместитель генерального директора "Горремавтодора" Владимир Латушкин. - В обработке улично-дорожной сети столицы применяется галит марки А, он же техническая соль. Материал соответствует требованиям СТБ 1158 "Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог. Общие технические условия".

Сообщается также, что согласно постановлению Минздрава тротуары и пешеходные зоны, крыльцо и ступеньки зданий и сооружений в зимнее время должны ежедневно и по мере необходимости очищаться от снега, наледи и посыпаться противогололедными средствами, которые разрешены к применению в порядке, установленном законодательством Беларуси.-0-