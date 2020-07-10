Противотанковая самоходка пополнила коллекцию техники на Буйничском поле

10 июля, Буйничи /Корр. БЕЛТА/. Противотанковая самоходная установка СУ-100, принимавшая участие в сражениях времен Великой Отечественной войны, пополнила коллекцию боевой техники на Буйничском поле. Передачу самоходки инициировали реставраторы военно-патриотического клуба "Поиск" из Шклова, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 1999 года мы занимаемся реставрацией военной техники времен Великой Отечественной войны. Эту противотанковую установку забрали с полигона в Марьиной Горке. Полтора месяца четыре наших реставратора занимались ее восстановлением. Из Минской области она приехала к нам весом почти 23 т. Сейчас она потяжелела - 28 т, - рассказал руководитель военно-патриотического клуба Валерий Семушкин. - У нас уже давно была идея передать машину для Буйничского поля, которое для всех жителей области и страны в целом является знаковым и святым местом".

Как отметил заместитель директора Музея истории Могилева и заместитель руководителя поискового клуба "Виккру" Евгений Балберов, новая машина отлично дополнит экспозицию под открытым небом. "Приятно отметить, что развитие мемориала "Буйничское поле" не стоит на месте. И сегодня здесь появилась противотанковая самоходная установка СУ-100. Она на завершающем этапе войны с успехом громила превосходящие силы немецких "тигров", "пантер" и другие машины. Хочется отметить, что реставраторы потрудились на славу. И теперь экспонат времен войны, который принимал участие в реальных боях за освобождение нашей родины от немецко-фашистских захватчиков, дополнит музей - она станет шестой по счету и пополнит экспозицию из техники военных и послевоенных образцов".

На торжественном мероприятии присутствовал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, представители областного и городского исполнительных комитетов, общественных организаций, депутатских корпусов, предприятий города и молодежь.

"Инициативу по передаче установки в экспозицию на Буйничском поле поддержал глава государства. Для Беларуси тема Великой Отечественной войны - особая. На территории страны есть много величественных, исторических мест, и Буйничское поле - одно из них, - отметил Андрей Кунцевич. - Мемориальный комплекс продолжает развиваться. Нет сомнений, что восстановленная шкловскими реставраторами установка прекрасно дополнит экспозицию и станет притягательной для туристов. Здесь не нужно долго рассказывать про ужасы, которые пережил наш народ за войну, - достаточно вчитаться в холодные строки с фамилиями погибших на мемориальных плитах и посмотреть имеющиеся экспонаты. Это место нашей народной памяти и скорби, куда люди приходят семьями и рассказывают своим детям о героическом подвиге советского народа. Об этом нужно говорить и нельзя забывать".

Торжественное мероприятие было приурочено к 75-летию Великой Победы. Участники возложили цветы и венки к каплице, почтили память погибших минутой молчания. После этого на Буйничском поле прошла театрализованная реконструкция освобождения Могилева.-0-