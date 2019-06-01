Процессия в честь праздника Божьего Тела пройдет по улицам Минска 2 июня

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процессия в честь католического праздника Божьего Тела пройдет в этом году в белорусской столице 2 июня. Такая информация размещена на сайте Римско-католической церкви, сообщает БЕЛТА.

В 9.00 около костела Святой Троицы (святого Роха) на Золотой Горке пройдет служба. Затем начнется процессия, которая завершится около 13.00 у Архикафедрального костела имени Пресвятой Девы Марии. Запланированы четыре остановки процессии для молитвы: на площади Победы, возле памятного знака "Начало дорог Беларуси" на Октябрьской площади, около костела святых Симона и Елены и у костела имени Пресвятой Девы Марии.

Как сообщили в пресс-службе Минского горисполкома, во время процессии от костела Святой Троицы до костела святых Симона и Елены будут использованы только пешеходные тротуары. А затем от костела святых Симона и Елены на участке ул. Берсона - ул. Володарского - ул. Интернациональная процессия будет двигаться по проезжей части.-0-