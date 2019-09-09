Проверка боевой готовности воинских частей техобеспечения проводится в Минской области

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная проверка боевой готовности воинских частей технического обеспечения, дислоцирующихся в Минской области, проводится с 9 сентября, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

Проверка проводится в соответствии с решением министра обороны.

"Будет осуществляться поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов. Также пройдет комплектование военной и специальной техникой за счет снятия транспортных средств, находящихся на длительном хранении и получаемых из государственных органов и организаций", - проинформировали в Минобороны.-0-