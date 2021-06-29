Проверку системы централизованного оповещения при ЧС проведут в Витебской области

29 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области МЧС сегодня проведет техническую проверку системы централизованного оповещения, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

Проверка пройдет с 10.00 до 15.00. Будут включены электросирены. Это означает подачу предупредительного сигнала "Внимание всем!". После этого необходимо включить радиоприемники и телевизоры для прослушивания экстренного сообщения. Спасатели просят соблюдать спокойствие и общественный порядок.

Подобные действия проводятся для подержания в постоянной готовности и своевременного предупреждения населения об угрозе возникновения или возникновении различных чрезвычайных ситуаций, а также информирования о порядке поведения в создавшихся условиях.-0-