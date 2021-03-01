Психолог и специалисты по соцработе проведут прямые линии в Могилеве 1-12 марта

1 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Тематические телефонные линии будут проходить в Центре социального обслуживания населения Ленинского района Могилева с 1 по 12 марта, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

Специалисты по социальной работе и психолог ЦСОНа Ленинского района Могилева будут проводить тематические прямые телефонные линии по вопросам семейно-брачных отношений, воспитания детей, социальных льгот и гарантий, правовых, психолого-педагогических проблем.

Одним из важнейших вопросов, с которым сталкиваются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, является вопрос обеспечения жильем. На эту тему пройдут телефонные линии: "Льготы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в жилищном законодательстве", "Предоставление жилых помещений в общежитии", а также "Предоставление государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".

Консультации специалистов по социальной работе можно будет получить по телефону 8 (0222) 40-23-35, психолог ответит на вопросы по номеру 8 (0222) 24-53-42.-0-