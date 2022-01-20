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20 января 2022, 10:04

Птиц-мигрантов наблюдают на зимовке в Беловежской пуще

Фото из архива
Фото из архива

20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Водно-болотные виды птиц все чаще остаются зимовать на территории Беловежской пущи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт национального парка.

"Зимовка в Беловежской пуще становится уже традицией для многих птиц-мигрантов. В научный отдел регулярно приходят сообщения о нестандартных для этой поры года встречах с представителями орнитофауны. Похоже, отсутствие снежного покрова и преобладание положительных температур многим из них позволили пересмотреть планы по отлету в теплые края", - отметили в нацпарке.

Сообщения свидетельствуют о том, что на незамерзших водоемах регистрируются представители гусеобразных. Так, скопление уток отмечено на реке Лесная у деревни Голый Борок Каменецкого района: в разные дни одновременно там собирается до нескольких сотен крякв. На некоторых водных объектах наблюдают стайки тех же крякв, а также группы и отдельные пары лебедей-шипунов, серые цапли-одиночки.

Возле деревни Угляны 4 января видели серого гуся, а 15 января - две пары гуся-гуменника. До сих пор в районе слияния рек Правая Лесная и Левая Лесная, торфоплощадки "Шишово" держится группа лебедей-кликунов. А в окрестностях деревни Чепели Пружанского района 16 января отмечена парочка серых журавлей.

Сотрудники научного отдела парка не берутся предсказывать, как птицы будут дальше реагировать на меняющиеся погодные условия. Они лишь констатируют факты зимовки водно-болотных видов птиц на территории Беловежской пущи и задаются вопросом: может, эти птицы не такие уж и мигранты?-0-

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