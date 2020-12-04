ПЦР-лаборатория открылась в Волковыске

4 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новая ПЦР-лаборатория открылась сегодня в Волковысской центральной районной больнице. Она будет обслуживать жителей Волковысского и близлежащих районов, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач больницы Елена Грицкевич.

Лаборатория оснащена современным оборудованием, позволяющим проводить высокоточную диагностику инфекционных заболеваний.

"Сейчас основной функцией лаборатории будет диагностика коронавирусной инфекции. Ранее мазки необходимо было направлять в Гродно. Теперь диагностика станет более оперативной, что позволит своевременно ставить диагноз, назначать лечение, при необходимости проводить противоэпидемические мероприятия", - отметила Елена Грицкевич. В дальнейшем оборудование будет использоваться и для диагностики других инфекций.

По словам главврача, обстановка с коронавирусом в районе управляемая. Пациентам в полном объеме оказывается стационарная и амбулаторная помощь, есть достаточный запас средств индивидуальной защиты, лекарств, создан необходимый коечный фонд, обеспеченный точками доступа кислорода.

"Сегодня все усилия государства и общества направлены на борьбу с распространением коронавируса, профилактику, лечение заболевших. Одно из ведущих мест в этой работе занимает диагностика. И новая лаборатория станет огромным подспорьем для диагностических возможностей Гродненской области. Сейчас в регионе работает пять ПЦР-лабораторий, эта станет 6-й по счету", - отметила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда. Она подчеркнула, что открытие новой лаборатории стало примером консолидации усилий государства и общественных объединений в борьбе с коронавирусом.

Один из главных аппаратов для лаборатории - амплификатор стоимость около Br85 тыс. - был приобретен по линии Белорусского общества Красного Креста. За счет средств главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома закуплено другое необходимое оборудование. Райисполком помог с перепрофилированием помещений под лабораторию и их ремонтом.

Необходимое обучение прошел и персонал лаборатории. Как ожидается, первое время она будет работать в двухсменном режиме.-0-

Фото Леонида Щеглова