Публичные слушания социально ответственных компаний пройдут в Минске 28 ноября

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители власти и бизнеса поделятся практиками благотворительности и волонтерства на публичных слушаниях социально ответственных компаний, которые пройдут 28 ноября в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в местном социальном фонде "Добра".

Участие в слушаниях примут представители руководства госорганов, дипмиссий и международных организаций, топ-менеджеры белорусского бизнеса. Они расскажут о своих достижениях в области социальной ответственности, обсудят возможности сотрудничества с международными организациями, представят исследования и практики, которые покажут, какой вклад в развитие страны внесли предприниматели.

Спикеры поднимут вопросы необходимости налоговых льгот для бизнеса, который занимается благотворительностью; включения коммерческого сектора в работу некоммерческих организаций с выгодой для себя и пользой для государства; решения масштабных социальных и экологических задач путем партнерства в бизнесе.

Свой опыт c конкретными цифрами и шагами по реализации впервые большой аудитории представят восемь компаний. Среди них БПС-Сбербанк, фонд "Новая школа", сеть аптек ADEL, IBA в партнерстве с Белорусским детским хосписом.

"В программе на конкретных примерах будут представлены разные практики, которые позволят компании оставаться устойчивой на рынке, создавать новые рабочие места и адаптироваться к условиям рынка", - объяснил директор фонда "Добра" Александр Скрабовский.

В этом году своим опытом могут поделиться и другие заинтересованные. Чтобы стать участником слушаний, нужно заполнить заявку на сайте фонда "Добра" до 24 ноября. Авторов самой необычной практики социальной ответственности пригласят лично передать опыт со сцены.

Организатором мероприятия является местный социальный фонд "Добра" в партнерстве с ОАО "АСБ Беларусбанк". Фонд был зарегистрирован в 2017 году, одна из главных целей - привлечь и объединить финансовые, интеллектуальные и организационные ресурсы и другие возможности белорусских и иностранных компаний для увеличения социальных инвестиций, инноваций, а также развития социального предпринимательства в стране. Фонд является инициатором соглашения социально ответственных компаний и "индекса добра", который показывает уровень социальной ответственности компаний. Фонд представляет локальный офис сети Глобального договора ООН - крупнейшей в мире инициативе в области корпоративной устойчивости.-0-