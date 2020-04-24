Пункт круглосуточной дезинфекции машин скорой помощи заработал в Борисове

24 апреля, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Пункт круглосуточной дезинфекции автомобилей скорой помощи начал работать сегодня на базе Борисовской инфекционной больницы. Об этом журналистам сообщил главный врач Борисовский больницы №2 Павел Хатько.

"Больница №2 и инфекционная больница с начала марта перепрофилированы для приема пациентов с вероятной и подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией. В сутки в эти больницы приезжают до 40-50 машин: они привозят пациентов, а также доставляют врачей к тем, кто на самоизоляции. Все эти автомобили нужно обрабатывать соответствующим образом для предотвращения распространения инфекции. С учетом сложившейся ситуации мы попросили военных помочь в организации круглосуточного пункта обработки транспорта. Они согласились и сегодня заступили на работу", - сказал Павел Хатько.

Ранее пункт обработки машин работал только днем. С сегодняшнего дня технику будут обрабатывать и ночью. Причем дезинфекцию пройдут все автомобили, которые привозят пациентов с коронавирусом в Борисовскую инфекционную больницу и больницу №2, в том числе машины из других районов и областей.

Как пояснил начальник службы радиационной, химической и биологической защиты экологии Северо-Западного оперативного командования Дмитрий Захаров, сейчас в пункте работают три расчета. "Они обеспечены всеми необходимыми средствами защиты органов дыхания и кожи. Закуплены новые дезинфицирующие вещества и растворы, был апробирован комплект специальной обработки", - отметил он.

Предварительно военные прошли инструктаж. Внутри машины они обрабатывают щадящим раствором, снаружи - другим дезинфицирующим средством. В конце автомобиль обливают водой.

Рядом с пунктом обработки разместили палатки. Там можно снять средства защиты и отдохнуть. Регулярно военным привозят питание. "Они здесь будут ночевать, с больными не пересекаются. Пока задача поставлена быть здесь до 15 мая", - заключил Дмитрий Захаров.

К слову, также военные поставили в больницы кислородно-ингаляционные станции. Они размещены в палатах и помогают не допустить ухудшения состояния здоровья пациентов.

Всего в обеих больницах 360 коек. "В целом пациенты стабильно поступают, стабильно выписываются. Ситуация без резких скачков", - заключил Павел Хатько.-0-