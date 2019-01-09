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Пункт обогрева откроется в Минске в связи с усилением морозов

Регионы 09.01.2019 | 13:14
Фото из архива
Фото из архива
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9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пункт обогрева откроется сегодня в Минске возле Дома ночного пребывания лиц без определенного места жительства на ул. Ваупшасова, 42 в связи с усилением морозов, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста Елена Фадеева.

Необходимую помощь гражданам окажут волонтеры Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста. Здесь люди смогут согреться, выпить чаю и получить теплые вещи, продуктовый и гигиенические наборы.

Специалисты расскажут о правилах поведения в холодное время года, о том, какую одежду лучше выбирать при минусовых температурах, проконсультируют, как правильно оказать помощь при обморожении.

"Такую акцию проводим ежегодно при понижении температуры наружного воздуха до минус 15 и больше. Ее продолжительность зависит от погодных условий, сегодня пункт откроется к 17.00, при необходимости он будет работать и завтра", - рассказала Елена Фадеева. -0-

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