Пункт проката лыж и раздевалка откроются у "Чижовка-Арены" 12 января

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пункт проката лыж и раздевалка откроются возле "Чижовка-Арены" 12 января. Помещение расположено у входа №44 спортивного комплекса, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района.

Здесь установлено около 300 шкафчиков, есть туалет. Для ценных вещей на улице расположена специальная камера хранения, стоимость услуги составляет Br0,5.

В пункте проката можно взять лыжи, палки и ботинки. Снаряжение обойдется любителям зимнего вида спорта в Br4 за час. В выходные дни пункт проката работает с 9.00 до 21.00, в будние дни - с 17.00 до 21.00.

В парке им. 900-летия Минска по ул. Ташкентской оборудована лыжероллерная трасса протяженностью около 2 км.

Ранее подобный комплекс с пунктом проката и раздевалками построили возле лыжероллерной трассы в минском микрорайоне Веснянка. Здесь есть шкафчики для вещей с чипом, скамейки, туалет (в том числе для людей с ограниченными возможностями), зона отдыха, где можно выпить чай и кофе, посмотреть телевизор, погреться.-0-