Пункт проката с раздевалками открылся возле лыжероллерной трассы в минском микрорайоне Веснянка

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс с пунктом проката и раздевалками построили возле лыжероллерной трассы в минском микрорайоне Веснянка. Общая площадь помещений составляет 327 кв.м, заказчиком по проекту выступил УКС Заводского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА глава администрации Заводского района Александр Дорохович.

С сегодняшнего дня объект работает в тестовом режиме. Здесь есть шкафчики для вещей с чипом, скамейки, туалет (в том числе для людей с ограниченными возможностями), зона отдыха, где можно выпить чай и кофе, посмотреть телевизор, погреться. Для пункта проката приобрели новые лыжи, ботинки - впервые представлена спортивная обувь белорусского производства. Есть возможность взять на прокат тюбинги для катания с горки, в летнее время - ролики и лыжероллеры.

Всего комплекс может принять до 200 человек, рядом оборудованы места для хранения лыж и велосипедов. Территория находится под видеонаблюдением.

"Лыжероллерная трасса в Веснянке пользуется популярностью у минчан и гостей столицы. Вместе с тем инфраструктура здесь не отвечала требованиям жителей, и руководство Мингорисполкома поручило УКСу Заводского района в кратчайшие сроки построить раздевалки для спортсменов и любителей. Работы начались 15 октября, за 59 дней объект построен под ключ и с сегодняшнего дня две недели работает в тестовом режиме", - рассказал Александр Дорохович.

Воспользоваться услугами можно бесплатно. Посетителям предложат заполнить анкеты, оценить качество обслуживания, высказать свои предложения по развитию комплекса. Пока доступен только маршрут на 1 км, толщина снежного покрова составляет около 1 м. При стабильных минусовых температурах пушки продолжат насыпать снег.

Трасса протяженностью 5 км проходит вокруг комплекса футбольных полей на территории футбольного клуба "Минск". Первая очередь комплекса сдана в эксплуатацию осенью 2002 года, вторая - через год. Средняя ширина дорожки - 4 м, в зимний период она увеличивается до 5 м.

Трасса оборудована точками для подключения машин по производству искусственного снега, освещена, востребована круглый год. Здесь проводятся республиканские и городские соревнования, в том числе традиционная зимняя "Минская лыжня" и летний открытый Кубок города по лыжероллерному кроссу.-0-