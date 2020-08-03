Пункт пропуска "Лаворишкес" возобновляет работу, но въезд в Литву пока разрешен не всем

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По информации литовской стороны, пункт пропуска "Лаворишкес" (сопредельный белорусский - "Котловка") вернется в рабочий режим 4 августа с 00.00, однако для иностранцев здесь будет действовать запрет на въезд в страну. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Въезд в Литву будет разрешен гражданам, прибывшим из стран, внесенных в список руководителем госопераций страны (документ обновляется по понедельникам), с видом на жительство, по национальной визе, выданной в Литве (с целью работы, бизнеса, учебы), членам семьи граждан Литвы и иностранных граждан, имеющих вид на жительство (родители, дети, супруги, опекуны). Въехать в Литву также смогут дальнобойщики и члены экипажей литовских грузоперевозчиков, специалисты сферы здравоохранения (для оказания профильных услуг), спортсмены (с разрешения министра просвещения, науки и спорта для подготовки к соревнованиям), деятели искусств (с разрешения министра культуры для участия в профильных мероприятиях), а также обслуживающий их персонал.

Кроме того, въезд будет разрешен журналистам (с разрешения министра иностранных дел Литвы), консульским и дипломатическим работникам, членам семей, служащим в частях НАТО и стран альянса, обслуживающему их персоналу и членам семей, а также лицам, следующим по территории Литвы транзитом (в государство своего проживания, при наличии мотивированного ходатайства иностранного государства, граждане России в Калининградскую область - только через железнодорожный пункт пропуска Кена (с белорусской стороны - Гудогай).

Госпогранкомитет рекомендует следить за изменением порядка пересечения границы и режима работы сопредельных пунктов пропуска на интернет-портале, в аккаунтах социальных сетей и Telegram-канале ведомства.-0-